Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK),Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, lisans bazında, bir sonraki takvim yılında YEKDEM'e kayıt olmak istemeleri halinde 31 Ekim'e kadar EPDK'ye başvuru yapacak. Başvuru, kurum tarafından belirlenen format çerçevesinde ve kurum internet sayfasında ilan edilen bilgi ve belgeler ile başvuru sahibi tüzel kişinin yetkilendirdiği kişi veya kişilerce elektronik ortamda elektronik veya mobil imza ile yapılacak.

Öte yandan, Rüzgar veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, rüzgar veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak amacıyla yapılan önlisans yarışmalarında, ilgili kanun uyarınca ödenmesi taahhüt edilen katkı payı veya katılım bedeli, üretim tesislerinin kapasite artışları için de geçerli olacak.