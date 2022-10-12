Yediler Manastırı antik rotanın uğrak noktası

Manastıra ulaşım için antik yolda kavşak noktalarına kırmızı beyaz boyayla yapılan işaretlemelerin yer yer tahrip olduğu göze çarpıyor. Özellikle rotanın başlangıcındaki işaretin bulunduğu taş yığınının yıkılması nedeniyle çok sayıda ziyaretçi kendisini farklı bir tepede bulabiliyor. Çevre köylerdeki yerel rehberlerden yardım alarak ulaşılabilen manastır için cep telefonlarındaki yürüyüş rotası uygulamaları da kullanılabiliyor.