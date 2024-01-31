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        Haberler Yaşam Yedikuyular Kayak Merkezi'nde sömestir yoğunluğu

        Yedikuyular Kayak Merkezi'nde sömestir yoğunluğu

        Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'nde sömestir yoğunluğu yaşanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 09:40 Güncelleme: 31.01.2024 - 09:40
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          Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Dulkadiroğlu ilçesinde yer alan 2 bin 300 rakımlı kayak merkezi, Kahramanmaraşlıların yanı sıra komşu illerden gelen ziyaretçileri de ağırlıyor.

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          Kızakla kayıp kar topu oynayan, telesiyeje binen ziyaretçiler hem moral depoluyor hem de stres atıyor.

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          "DEPREMİN STRESİNDEN KURTULMAK İÇİN BURALARA GELDİK"

          Ziyaretçilerden Veysel Görken, Adıyaman'dan akrabalarıyla moral bulmak için kayak merkezine geldiklerini söyledi.

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          Asrın felaketini derinden yaşadıklarını, çok kayıplarının olduğunu ve depremin yıl dönümünü Kahramanmaraş'ta geçirmek istekilerini belirten Görken, "Depremin stresinden kurtulmak için buralara geldik. Bayağı da güzelmiş, eğlenceliymiş. Kahramanmaraş merkezde böyle bir şey olması hepimizi gururlandırdı" dedi.

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          İdil Görken, "Bizim için güzel bir aktivite oldu. Tekrar gelmeyi planlıyoruz, gerçekten kafamız dağıldı. Tesisin daha gelişmiş olmasını diliyorum ama büyük bir deprem atlattık, bu felakete göre çok güzel. İnsanlarımızı da böyle bir aktivitede görmek çok güzel, devamı gelsin inşallah" diye konuştu.

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          Mehmet Keleş ise Gaziantep'ten iş arkadaşlarıyla moral bulup stres atmak için merkeze geldiklerini dile getirdi. Hatay'ın İskenderun ilçesinden çocuklarıyla merkeze gelen kar topu oynayıp kızak kayarak eğlenceli vakit geçirdiklerini kaydetti.

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          ÇİĞKÖFTEYİ BORU KEBABIYLA BİRLEŞTİREREK İKRAM ETTİ

          Gaziantep'ten gelen Abdullah Çetin, kar üzerinde yaptığı çiğköfte ve boru kebabını ziyaretçilere ikram etti.

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          Gaziantep'te çiğköfte üzerine işletmesi bulunan Çetin, bir süredir çiğ köfte ile boru kebabını müşterilerine sunduğunu, bugün de kayak merkezindeki ziyaretçilere bunu ücretsiz dağıttığını dile getirdi.

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