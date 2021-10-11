Yedigöller'in korunması ve gelecek nesillere aktarılması için ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını aktaran Uysal, "Bu konuda ziyaretçilerin de üzerine düşen bazı sorumluluklar var. Yedigöller'e gelirken bir korunan alanın içerisinde olduklarının bilincinde olmaları gerekir. Yedigöller'den giderken ayak izinden başka bir şey bırakmadan alandan ayrılmaları gerekir. Aynı hassasiyeti ziyaretçilerimizden de bekliyoruz" diye konuştu.