Günübirlik ya da milli park içerisinde bulunan bungalovlarda, çadır ve karavanlarda konaklamak için gelenler tatillerinin keyfini, kuş seslerinin, yeşilin, sarının ve kahverengi tonlarının hakim olduğu milli park içerisinde, göllerin, şelalelerin, gülen kayanın ve dilek çeşmesinin fotoğraflarını çekerek anı ölümsüzleştirdi.