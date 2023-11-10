Yumurta sarısı civciv mi?
Genellikle kahvaltıda tüketilen yumurta üç bölümden oluşur. Yumurtanın beyazı, sarısı ve kabuğu üç ana kısmını oluşturur. Genellikle sarı veya turuncu renkte olan yumurta sarısı aslında sanıldığı gibi civciv değildir. İşte civciv sanılan yumurta sarısı hakkında bilmeniz gerekenler
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YUMURTA SARISI CİVCİV MİDİR?
Hemen hemen her gün tüketilen süper protein kaynaklarından birisi olan yumurta sarısının gelişmemiş bir civciv olabileceğini düşünen insan sayısı oldukça fazladır.
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YUMURTA SARISI, EMBRİYOYU BESLER
Ancak yumurta sarısı sanıldığı gibi oluşmamış civciv değildir. Yumurta döllendiğinde gelişen embriyo yani yumurta sarısına bağlanır. Embriyonun gelişimi için ihtiyaç duyduğu protein, vitamin ve minarellerin hepsi yumurta sarısında bulunur.
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Yani yumurta sarısının temel amacı embriyoyu beslemektir. İçerisinde barındırdığı vitamin ve minerallere ek olarak yumurta sarısında bol miktarda kalsiyum, demir, fosfor, B6, B12, selenyum, folat ve daha fazla bileşik bulunur.
Kaynak: Evrimağacı
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