15 aylık bebeğin kâbusu oldu!

"EVLADIMI KAYBETME KORKUSU YAŞADIM"

Anne Fadime Dulkerim, hastanede bebeğinin morarmaya başladığı o anı hala unutamadığını söyledi.

Yediği çikolata parçasının bebeğini nasıl bu hale getirdiğini anlayamadığını ifade eden Dulkerim, "Evladımı kaybetme korkusu yaşadım. Bu çok büyük bir korku. Kendim hasta olsam bu kadar korkmazdım. Allah kimseye yaşatmasın. Anne ve babalar dikkat etsinler, gözleri, kulakları çocuklarında olsun. Bizim en büyük şansımız hızlı müdahale edilmesiydi" diye konuştu.

Dr. Caner Turan da kandaki oksijen yoğunluğunun en az yüzde 92-94 civarında olması gerekirken yüzde 40'lara düşmesinin hayati tehlike yaşandığını gösterdiğini belirtti.

Bu gibi durumlarda acil müdahale edilmemesinin ölüm riskinin yanında kalıcı sorunlara neden olabileceğinin önemine değinen Turan, şunları kaydetti: "Oksijen satürasyonunun yüzde 40 gibi bir değere düşmesi, hastamızın yeteri kadar oksijen alamadığı ve devam etmesi durumunda kalbin durabileceği anlamına geliyor. O yüzden hızlı hareket ederek hava yolunu güvence altına aldık. Bebeğimiz akciğerlerinde hasar kalmadan iyileşti. Ekip olarak çok sevindik." dedi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ulaş Saz da solunum yollarının yiyecek parçalarıyla tıkanması vakalarının 3 yaş öncesi çocuklarda sıklıkla görüldüğünü ve hayati tehlikeye neden olduğunu, bu durumda çocuk öksürüyorsa kendi haline bırakması gerektiğini söyledi.

Öksüremeyen ve morarmalar görülen çocuklar için ise sağlık ekibinden yardım istenmesi gerektiğini anlatan Saz, bu süreçte 1 yaş altındaki bebeklere sırta vurarak, 1 yaş üstündekilere ise Heimlich manevrası uygulanarak acil müdahale edilebileceğini bildirdi.