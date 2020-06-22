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Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nde teknik personel olarak görev yapan Abdullah Yalınkılıç, 2002 yılında başladığı üniversite hayatında Halkla İlişkiler, İşletme, Endüstriyel Otomasyon, Elektronik Teknolojisi, Turizm ve Seyahat, Adalet, Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Bölümlerini bitirdi. Abdullah Yalınkılıç'ın yeni hedefi ise hukuk fakültesinde okumak.

"EĞİTİM HAYATIMIN MERKEZİNDE"

Mustafa Uc'un haberine göre, eğitimin kendisi için bir yaşam tarzı olduğunu söyleyen 60 yaşındaki 2 çocuk babası Abdullah Yalınkılıç, "Okumayı çok seviyorum. Okuma sevdası beni bu yaşımda 7 üniversite bitirmeme vesile oldu. Şimdiki hedefim sosyoloji ve adalet ön lisansımı hukuk bölümüne tamamlamak. Eğitim benim hayatımın merkezine oturdu. Son nefesime kadar okumayı düşünüyorum." dedi.

"HAYAL ETTİĞİM ŞEY OKUMAKTI"

Okuma hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Yalınkılıç, "Hayaller ve gerçekler diye bir şey var. İnsanın hayal ettiğine ulaşması çok az insanda olur. Hayal ettiğim şey okumaktı. Bunu da gerçekleştirdim. İstediğim yerdeyim. Hayatımdan memnunum." şeklinde konuştu.

"BİRÇOK KONUDA BİLGİ SAHİBİ OLMAK İSTİYORUM"

Her konuda bilgi sahibi olmak istediğini söyleyen Yalınkılıç, "Benim hedefim akademik bir kariyer değil, birçok konuda bilgi sahibi olmak. Okumanın en büyük faydası toplumda konuşulanları, toplumda olan olayları daha iyi analiz edip daha iyi sonuçlar çıkarabilmek. Okuyan insanın zihninin taze kaldığını biliyorum. Bunun çok faydasını görüyorum. Ben Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nde çalışıyorum. Bir gün gece, bir gün gündüz çalışıyorum. Boş zamanlarımda okuyorum."ifadelerini kullandı.

"ÖRNEK BİR İŞ YAPIYORUM"

Yalınkılıç, eğitim hayatında ailesinden büyük destek gördüğünü belirterek, şu ifadelere yer verdi: "Ben örnek bir şey yapıyorum. Bu süreçte eşim ve çocuklarım beni destekledi. Hiç bir sıkıntı yaşamadık. Oğlum da benim gibi eğitimli biri. Elektronik Haberleşme Mühendisi. Şuan İstanbul'da bir şirkette görev yapıyor. Oğlum beni örnek aldı diyebilirim."