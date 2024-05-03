Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam 'Yedi Bela Hüsnü' lakaplı kedi mahallenin ilgi odağı oldu

        'Yedi Bela Hüsnü' lakaplı kedi mahallenin ilgi odağı oldu

        Esenler'de, yoldan geçen köpeklere ve insanlara saldırmasıyla sosyal medyada ilgi gören 'Yedi Bela Hüsnü' lakaplı kediyi mahalle esnafı anlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 11:33 Güncelleme: 03.05.2024 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Menderes Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde, esnafın beslediği kedinin kaldırımdan geçenlere pusu kurup saldırdığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

        • 2

          Petshop mağazası işleten Emre Özkan, kedinin geçen hafta iş yerinin önüne geldiğini söyledi.

           

        • 3

          Kedinin yoldan geçen köpeklere saldırmasının, daha önce köpeklerle yaşadığı bir olaydan kaynaklanabileceğini belirten Özkan, "Sürekli köpeklere saldırıyor. İnsanlar araya girdiği için nasibini alıyor. 

        • 4

          Biz Hüsnü'yü esnaf olarak sahiplendik. Adını 'Yedi Bela Hüsnü' koyduk. Normalde evcil bir kedi ama dışarı atmışlar. Daha önce kısırlaştırmışlar" dedi.

           

        • 5

          "KEDİYİ GÖREN HERKES GELİP SEVİYOR"

          Kedinin bu bölgeye bir hafta önce geldiğini söyleyen Cengiz Karaca da "Esnaf olarak sahiplendik. Kapıda beslemeye başladık. Köpeklere karşı bir saldırganlığı var. Bununla ilgili video oluşturunca ortaya komik bir görüntü çıktı. Kediyi gören herkes gelip seviyor" diye konuştu.

           

        • 6

          Murat Bilici isimli vatandaş ise kaldırımı mesken tutan kedinin, köpekler ve bazen de insanlar geçerken atak yaptığını, korkan kişilerin bile gülerek yoluna devam ettiğini söyledi.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Derya'yı uykusunda 16 kez bıçaklayıp katletti! Şaşırtan savunma!
        Derya'yı uykusunda 16 kez bıçaklayıp katletti! Şaşırtan savunma!
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Huzurevinde bıçaklı saldırı can kayıpları var!
        Huzurevinde bıçaklı saldırı can kayıpları var!
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Tuzla fayına dikkat! "Yakında kırılma ihtimali yüksek"
        Tuzla fayına dikkat! "Yakında kırılma ihtimali yüksek"
        Premier Lig'den talip var!
        Premier Lig'den talip var!
        Gazetecilere saldırı
        Gazetecilere saldırı
        5'i de tutuklandı! Sadece 1'inin 80 suç kaydı var!
        5'i de tutuklandı! Sadece 1'inin 80 suç kaydı var!
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        YKS için dünyadan izole "kapalı matbaa dönemi" başladı
        YKS için dünyadan izole "kapalı matbaa dönemi" başladı
        Patates kızartması neden soğuduğunda kötüleşiyor?
        Patates kızartması neden soğuduğunda kötüleşiyor?
        Nisan ayı dış ticaret verileri açıklandı
        Nisan ayı dış ticaret verileri açıklandı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Otomobil satışları için 'taslak' plan
        Otomobil satışları için 'taslak' plan
        3 yıldır organ bekliyordu! Melek böbreğiyle hayat oldu!
        3 yıldır organ bekliyordu! Melek böbreğiyle hayat oldu!
        ABD ve Rus ordusu karşı karşıya geldi
        ABD ve Rus ordusu karşı karşıya geldi
        Yönetim toplanıyor!
        Yönetim toplanıyor!
        Habertürk Anasayfa