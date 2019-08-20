Yedek astsubaylık başvurusu son tarih ne zaman?

Askerlik sisteminde reform niteliğindeki değişikliğin ardından yeni uygulama olumlu sonuçlar vermeye başladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı başta olmak üzere değişen zaman, ihtiyaç ve imkanlar gibi etkenler de dikkate alınarak öngörülebilir olarak kurgulanan yeni sistemle oluşturulan yedek astsubaylık, askerlik çağına gelen gençlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Yedek astsubaylık uygulamasına kısa sürede binlerce yükümlü başvuru yaparken, yedek astsubay olmak isteyen pek çok kişi de başvuruların nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki Yedek astsubaylık başvurusu nasıl yapılır? Son tarih ne zaman?

YEDEK ASTSUBAYLIĞA NASIL BAŞVURULUR? BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bedelli askerliğin kalıcı hale geldiği uygulama kapsamında yükümlüler ilk olarak e-devlet kanalıyla veya askerlik şubesine müracaat ederek yoklama işlemlerini tamamladıktan sonra bedelli uygulamasından yararlanmak isteyip istemediklerine karar veriyor.

Bedelli askerlikten faydalanmak isteyenler, ödemelerini yapmalarının ardından celp tercihlerini belirliyor.

Kurada çıkmamaları durumunda erteleme hakkı olan yükümlüler, askerliklerini erteleyebiliyor ya da eğitim durumlarına göre yedek subay, yedek astsubay veya er/erbaş olarak vatani görevlerini yerine getirebiliyor.

Bedelli askerlikten yararlanmak istemeyen yükümlülere ise çeşitli seçenekler sunuluyor. Lisans ve üstü mezunlara yedek subaylık şansı tanınırken meslek yüksek okulu mezunlarına ise yedek astsubaylık hakkı veriliyor. Lisans ve üstü mezunlar da yedek astsubaylık uygulamasından faydalanabiliyor.

Yedek subay ve yedek astsubaylar askerlik görevlerini 12 ay olarak yerine getiriyor.

SON BAŞVURU TARİHİNE DİKKAT! BUGÜN BAŞVURULARDA SON GÜN!

Yeni askerlik sistemindeki uygulamalara yönelik başvuru işlemleri e-devlet ve askerlik şubelerinden sürüyor. Yedek subay ve yedek astsubaylık hakkına sahip olanlardan 2019'da silah altına alınmak isteyip yoklaması olmayanlar, temmuz ayı içinde yoklamalarını yaptırıp bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yaptı.

Yükümlülerin hak kaybının önlenmesi için de müracaat süresi 20 Ağustos'a kadar uzatılmıştı. Dolayısıyla astsubaylık başvurusunda son tarih bugün...

2019'da sevke tabi olup yoklaması bulunanlar ise 16 Temmuz-31 Ağustos 2019 tarihleri arasında e-devlet üzerinden veya askerlik şubesinden bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacak.

İki veya üç yıllık meslek yüksek okulu mezunu yoklama kaçaklarından yedek astsubay olmak isteyenlerden seçilmeyen yükümlüler, askerlik hizmetini erbaş/er olarak yerine getirecek.