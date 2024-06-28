YDUS sonuçları açıklandı! 2024 YDUS sınav sonuç sorgulama ekranı
2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) 1. Dönem Sonuçları açıklandı. Sınava giren adaylar sınav sonucunu ÖSYM üzerinden öğrenebilir. İşte, 2024 YDUS sınav sonuç sorgulama ekranı...
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Sınava giren adayların heyecanla beklediği 2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) 1. Dönem Sonuçları açıklandı. İşte, 2024 YDUS sınav sonuç sorgulama ekranı...
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2024 YDUS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) 1. Dönem Sonuçları, 28 Haziran 2024 itibarıyla açıklandı. Sonuçlar, ÖSYM sayfasından duyuruldu.
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2024 YDUS 1. DÖNEM SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI
Aşağıdaki ÖSYM sonuö sayfasından, sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz.