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        Haberler Bilgi Gündem YDUS sonuçları açıklandı! 2024 YDUS 1.dönem sınav sonuç sorgulama ekranı ile YDUS sonucu nereden ve nasıl öğrenilir?

        YDUS sonuçları açıklandı! 2024 YDUS sınav sonuç sorgulama ekranı

        2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) 1. Dönem Sonuçları açıklandı. Sınava giren adaylar sınav sonucunu ÖSYM üzerinden öğrenebilir. İşte, 2024 YDUS sınav sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2024 - 10:09 Güncelleme: 28.06.2024 - 10:09
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        • 1

          Sınava giren adayların heyecanla beklediği 2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) 1. Dönem Sonuçları açıklandı. İşte, 2024 YDUS sınav sonuç sorgulama ekranı...

        • 2

          2024 YDUS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

          2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) 1. Dönem Sonuçları, 28 Haziran 2024 itibarıyla açıklandı. Sonuçlar, ÖSYM sayfasından duyuruldu.

        • 3

          2024 YDUS 1. DÖNEM SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

          Aşağıdaki ÖSYM sonuö sayfasından, sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

          YDUS 1. DÖNEM SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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