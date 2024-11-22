YDS/2 sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM 2024 YDS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) 3 Kasım Pazar günü düzenlendi. Dil tazminatı almak isteyen kamu çalışanları ile üniversite hazırlık atlama, yüksek lisans, doktora ya da akademik kadrolara başvurmayı planlayan adayların dil seviyesini belgelemek için girdiği sınavın sonuçları için belirtilen tarih geldi çattı. ÖSYM takvimine göre YDS sonuçları 22 Kasım Cuma günü erişime açılacak. Peki, YDS/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün saat kaçta? İşte, 2024 YDS/2 sonuçları sorgulama ekranı sonuc.osym.gov.tr...
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Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) sonuçları açıklanma tarihi ÖSYM takvimi ile belli olmuştu. Beklenen gün gün geldi çattı. Takvime göre 3 Kasım’da gerçekleştirilen sınavın sonucu, 22 Kasım’da duyurulacak. Adaylar, sınav puanlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecekler. Peki; 2024 YDS/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM YDS/2 sonuçları sorgulama ekranı…
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YDS/2 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YDS/2 sonucu açıklanma tarihi belli oldu.
ÖSYM sınav takvimine göre Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2) sonuçları, 22 Kasım 2024 Cuma günü açıklanacak.
Ancak sonuçların saat kaçta açıklanacağı ile ilgili bilgi verilmedi.
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2024 YDS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
YDS/2 sonuçları, ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi (sonuc.osym.gov.tr) üzerinden sorgulanabilecek.
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YDS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) resmi web sitesindeki bilgilere göre, YDS puanları sınav tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.
Bu, sınav sonuç belgesi üzerinde belirtilen tarihten itibaren 5 yıl boyunca YDS puanı kullanılabilecek.
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