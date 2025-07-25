YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS 2 sonuçları için gözler ÖSYM'de
Yüksek lisans, doktora başvuruları, akademik kadro başvuruları gibi birçok önemli süreç için kritik bir rol oynayan YDS sonuçları ÖSYM tarafından duyurulacak. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/İngilizce), 5 Temmuz 2025 tarihinde yapıldı. Peki YDS 2 sonuçları ne zaman açıklanacak?
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5 Temmuz'da 87 sınav merkezinde 205 bina ve 2 bin 689 salonda YDS İngilizce sınavı gerçekleştirildi. Sınava katılan adaylar YDS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor.YDS kılavuzunda yer alan bilgiye göre; YDS sınav puanı 5 yıl süreyle geçerli sayılıyor.
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YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025-YDS/İngilizce sınavı 5 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirildi. YDS sonuç tarihi ÖSYM takvimi kapsamında yer almadı. Ancak, ÖSYM’nin geçmiş yıllarda uyguladığı takvime bakıldığında, YDS sonuçlarının genellikle sınav tarihinden itibaren 2 ila 4 hafta içerisinde açıklandığı görülüyor. Bu doğrultuda, 2025-YDS/2 sonuçlarının 28-31 Temmuz 2025 veya Ağustos başı gibi erişime açılması bekleniyor.
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2025-YDS/İNGİLİZCE SINAV PUANI KAÇ YIL SÜREYLE GEÇERLİ?
YDS kılavuzunda yer alan bilgiye göre; YDS sınav puanı 5 yıl süreyle geçerli sayılıyor.
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