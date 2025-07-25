YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS 2 sonuçları için gözler ÖSYM'de

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025-YDS/İngilizce sınavı 5 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirildi. YDS sonuç tarihi ÖSYM takvimi kapsamında yer almadı. Ancak, ÖSYM’nin geçmiş yıllarda uyguladığı takvime bakıldığında, YDS sonuçlarının genellikle sınav tarihinden itibaren 2 ila 4 hafta içerisinde açıklandığı görülüyor. Bu doğrultuda, 2025-YDS/2 sonuçlarının 28-31 Temmuz 2025 veya Ağustos başı gibi erişime açılması bekleniyor.