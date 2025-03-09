YDS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ÖSYM duyurdu
9 Mart 2025 Pazar günü Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) gerçekleştiriliyor. ÖSYM tarafından YDS sonuç açıklanma tarihi duyuruldu. İşte YDS sonuçları açıklanma tarihi
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Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) 9 Mart Pazar günü gerçekleşirken gözler YDS sonuçlarının açıklanma tarihinde. Peki YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?
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YDS 1 2025 SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
2025-YDS/1 oturumu, 9 Mart Pazar günü düzenlenecek. 10.15'te başlayacak sınava 10.00'dan sonra adaylar alınmayacak. Sınav saat 13:15’te son bulacak. Sınav, 81 il, 87 sınav merkezinde 363 bina ve 4 bin 929 salonda düzenlenecek.
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YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bu senenin ilk YDS oturumunu sonuçları 4 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak.
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