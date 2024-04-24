YDS sonuçları ÖSYM ekranında sorgula: 2024 YDS sonuçları kaç yıl geçerli?
ÖSYM tarafından YDS sonuçları açıklandı. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) sonuçlarının açıklanır açıklanmaz ÖSYM ekranında sorgulamalar başladı. 24 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı bugünden saat 11.00'dan itibaren erişim sağlanıyor. Peki YDS sonuçları sorgulama nasıl yapılır ve sınav sonuçları kaç yıl geçerli?
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YDS sonuçları son dakika haberi olarak duyuruldu. ÖSYM tarafından 24 Mart tarihinde gerçekleşen YDS sınav sonuçları tam 1 ay sonra açıklandı. Peki YDS sonuçları ÖSYM ekranında sorgulaması nasıl yapılır? 2024 YDS sonuçları kaç yıl geçerli?
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YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI
ÖSYM, internet sitesinden YDS/1 sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu
ÖSYM'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:
24 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2024-YDS/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 24 Nisan 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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YDS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS/1, 24 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirildi.
YDS sonuçları 24 Nisan'da açıklandı. Adayların YDS puanı, bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.