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        Haberler Bilgi Yaşam YDS geç başvuru ekranı ÖSYM AİS || Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2024 YDS/2 geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?

        YDS geç başvuru ekranı erişime açıldı! ÖSYM 2024 YDS/2 geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2) 3 Kasım'da yapılacak. Takvimde YDS geç başvuru tarihi bilgisine de yer verilmişti. Buna göre, YDS/2 geç başvuruları 2 Ekim Salı günü alınacak. Peki Di Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2024 YDS/2 geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2024 YDS sınavı geç başvuru ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2024 - 08:14 Güncelleme: 02.10.2024 - 10:14
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        • 1

          ÖSYM tarafından düzenlenen YDS/2 için sayılı günler kaldı. İlk başvuru sürecini kaçıran adaylar, YDS geç başvuru tarihinde işlemlerini gerçekleştirecek. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2) geç başvuruları 2 Ekim'de yapılacak. Peki, 2024 YDS/2 geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte ÖSYM AİS ile 2024 YDS sınavı geç başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…

        • 2

          2024-YDS/2 GEÇ BAŞVURULARI BAŞLADI!

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2) geç başvuru tarihi belli oldu.

          Takvime göre 2024 YDS/2 geç başvuruları, 2 Ekim Salı günü saat 23.59'a kadar alınacak.

        • 3

          2024-YDS/2 GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          2024 YDS geç başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

          2024 YDS/2 GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          2024-YDS/2 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

          Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir.

          Geç başvuru gününde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.

        • 5

          2024-YDS/2 NE ZAMAN?

          ÖSYM takvimine göre bancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2), 3 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

          Sınava giren adaylar, sonuçlarını 22 Kasım 2024 tarihinde öğrenebilecekler.

        • 6
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