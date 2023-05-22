Yazlık bölgelerde yüzde 884'e varan artış

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Endeksa, yazlık bölgeleri mercek altına aldı. Endeksa’nın çalışmasına göre, İstanbul’dan tamamen ayrılamayanlar ancak şehir merkezinde yaşamayı tercih etmeyen büyük bir kesim, Silivri ve Şile gibi bölgelerdeki müstakil ya da az katlı konutları tercih ediyor. Bu bölgeler aynı zamanda İstanbul’a yakın yazlık semtler olarak da tanımlanabileceği için tercih sebebi oluyor.

ŞİLE'DE 3 YILLIK FİYAT ARTIŞI YÜZDE 884

İstanbul Şile son 3 yıldaki yüzde 884 artış ile Türkiye’de ilk sırada yer alıyor. Şile bölgesindeki son üç yıldaki konut satış fiyatı değer artışı yüzde 884 seviyesini bulurken, bu rakam son bir sene için yüzde 132 olarak ölçüldü. Şile’de satılık konutlarda stok adedi ise 429, kiralık konutlarda ise 77.

Antalya’da da belirgin bir artış görülürken; son üç yılda satış fiyatı değer artışı yüzde 867, bu rakam son bir sene için ise yüzde 141 oldu. Antalya’da satılık konut stok adedi 5.744, kiralık konutlarda ise 2068. Satılık konutlarda metrekare bazında Nisan 2023 güncel verilerine göre, Şile’de 39.038 TL, Antalya’da ise 25.997 TL oldu. Endeksa verilerine göre Şile’de konut kiraları son bir yılda yüzde 144, son üç yılda ise yüzde 739 artış gösterdi. Antalya’da ise konut kiraları son bir yılda yüzde 79, son üç yılda ise yüzde 434 artış gösterdi.

BODRUM SATILIK PİYASASINDA SON 3 YILDA YÜZDE 675'LİK ARTIŞ

Sosyal olanakları, geniş ve kaliteli hizmet sağlayabilen alt yapıları ve ulaşım kolaylığı avantajları sayesinde yazlık bölgeler içinde Bodrum ilk tercih olarak öne çıkıyor. Endeksa verilerine göre, Bodrum’un genelinde son bir yıldaki satılık konut fiyat artışı yüzde 93 olurken, Nisan 2023 verilerine göre, metrekare başına düşen satış fiyatı 60.456 TL seviyelerini buldu. Bodrum’da son bir yıldaki en yüksek satılık değer artışı yüzde 160 ile Gümbet bölgesinde görülürken, Nisan 2023’e göre, metrekare başına satış fiyatında 79.122 TL ile Yalıkavak bölgesi birinci sırada görülüyor. Bodrum genelinde son 3 yıl içerisindeki satış fiyatlardaki değer artışı seviyesi ise yüzde 675 gibi ortalamanın oldukça yüksek bir noktasında seyrediyor.

EN FAZLA STOK ANTALYA'DA

Satılık yazlık konutlarda en fazla stok Nisan 2023 itibariyle 5.744 adet ile Antalya’da bulunuyor. Antalya’yı 4.205 stok ile Kuşadası, 2.425 stok ile Alanya ve 2.210 stok ile Bodrum genel takip ediyor.

Satılık yazlık konutlarda stok artışında Şile yüzde 100 seviyesinde bir yıllık artış oranı ile birinci sırada yer alıyor. Bodrum Turgutreis yüzde 65’lik yıllık stok artışı ile takip ederken; Foça ve Antalya’daki artış yüzde 36 seviyelerinde görülüyor. Fethiye, Alaçatı ve Bodrum Bitez bölgelerinde ise stok adetlerindeki değişim stabil seyrediyor. Kiralık yazlık konutlarda ise Nisan 2023 itibariyle en fazla stok 2068 ile yine Antalya’da. Antalya’yı 1470 ile Bodrum, 821 ile Alanya takip ediyor.

KİRALIKTA STOK SEVİYESİ DÜŞÜŞTE

Ancak kiralık konut stoklarının yıllık bazda yüzdesel değişimlerine göre Türkiye genelinde yazlık bölgelerdeki kiralık konut stok seviyesi düşüş gösteriyor. En büyük konut stok erimesi -yüzde 38 ile Çanakkale’de görülüyor. Silivri -yüzde 35, Bodrum Torba, -yüzde 28 ve Antalya - yüzde 25 seviyelerinde stok düşüşü ile Çanakkale’yi takip ediyor.

MERSİN'DE DEPREM ETKİSİ GÖRÜLÜYOR

Yazlık bölgelerdeki kiralık konut piyasasındaki artış da satılık piyasasına benzer bir şekilde ilerliyor. Ancak burada Mersin hem depremden etkilenen vatandaşların öncelikli tercih ettiği illerden biri olması hem de yazlık bir bölge olmasının getirdiği avantajlar sebebi ile Türkiye genelindeki kiralık konut piyasasındaki yükselişin oldukça üstünde olarak görülüyor. Mersin’deki kiralık konut fiyatları son 1 yılda yüzde 124 artarken, kiralık evlerin metrekare fiyatı 78,69 TL oldu. Bu rakam Kuşadası’nda yüzde 108, Çanakkale’de yüzde 133, Fethiye’de yüzde 117 seviyelerinde.

ALANYA'YA YOĞUN YABANCI TALEBİ

Gerçekleşen siyası gelişmelerden sonra yabancılardan en çok talep gören ilçe ise Alanya oldu. Alanya’da gerçekleşen bu artışın en önemli etkeni ise yabancı nüfus artışı. Alanya’daki kiralar son 3 yılda yüzde 613 artarken, son bir yıl içerisinde ise yüzde 98 arttı. Satılık piyasasında ise Alanya’da, son 3 yıldaki artış yüzde 815 olurken, son bir yıldaki değer artışı yüzde 130 oldu.

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