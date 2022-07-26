Üniversite sınav sonuçlarını öğrenen milyonlarca aday üniversitedeki bölümlerin taban ve tavan puanlarını araştırmaya başladı. 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında alınacak olan üniversite tercih süreci öncesi adaylar yazılım mühendisliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları merak ediliyor. İşte yazılım mühendisliği taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması ve kontenjanları 2022

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI VE BAŞARI SIRALAMASI 2022

YKS sonuçlarının 18 Temmuz tarihinde açıklanmasının ardından yazılım mühendisliği taban puanları araştırması hız kazandı. Bu alanda eğitim görmek isteyen binlerce aday yazılım mühendisliği taban ve tavan puanalrını sorguluyor. İşte yazılım mühendisliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları hakkında merak edilen tüm detaylar...

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kontenjan Yer.

2021

2020

2019

2018 Başarı Sırası Taban Puanı Bahçeşehir Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 15+0

15+0

10+0

10+0 15

15

10

10 7.180

10.800

13.811

17.900 464,18355

508,36983

481,19047

464,22856 İzmir Ekonomi Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 10+0

9+0

5+0

5+0 10

9

5

5 18.373

20.200

23.012

25.700 436,45318

493,06369

462,46463

446,97454 Yaşar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 9+0

7+0

5+0

5+0 9

7

5

5 30.800

34.400

35.603

34.800 416,61367

474,08796

441,23153

429,13373 Ted Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 7+0

7+0

—

— 7

7

—

— 32.106

41.900

—

— 414,71143

464,76933

—

— İstanbul Aydın Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 11+0

11+0

6+0

6+0 11

11

6

6 39.331

42.200

41.966

42.600 405,13990

464,44378

431,49729

415,35132 Maltepe Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 7+0

7+0

4+0

3+0 7

7

4

3 41.175

44.500

43.006

47.400 402,80144

461,60694

429,97352

407,44936 Atılım Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 10+0

9+0

5+0

5+0 10

9

5

5 41.611

45.300

43.111

47.200 402,26869

460,69833

429,78789

407,82328 Çankaya Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 8+0

6+0

8+0

— 8

6

8

— 38.923

45.300

55.725

— 405,67083

460,68715

411,84949

— Üsküdar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 9+0

9+0

6+0

5+0 9

9

6

5 45.916

46.900

49.150

57.200 397,17137

458,88855

420,95574

392,48123 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) SAY 7+0

7+0

5+0

5+0 7

7

5

5 47.286

49.300

52.335

50.500 395,53548

456,00430

416,49863

402,68832 Beykent Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) SAY 15+0

14+0

8+0

8+0 15

14

8

8 57.041

55.100

57.355

59.200 384,21195

449,27040

409,71356

389,59837 Doğuş Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) SAY 11+0

10+0

5+0

4+0 11

10

5

4 54.844

55.400

55.141

58.100 386,61801

448,97080

412,62570

391,14712 Ostim Teknik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) SAY 9+0

9+0

—

— 9

9

—

— 53.611

58.700

—

— 388,01663

445,25064

—

— Bahçeşehir Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 28+0

28+0

38+0

38+0 28

28

38

38 55.560

59.700

74.708

84.700 385,83847

444,05369

387,70756

357,69872 Ankara Bilim Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 8+0

8+0

—

— 8

8

—

— 56.209

67.200

—

— 385,12237

435,52299

—

— Altınbaş Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 12+0

20+0

—

— 12

20

—

— 59.124

67.700

—

— 381,94500

434,95035

—

— Beykoz Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) SAY 8+0

7+0

3+0

— 8

7

3

— 62.089

68.200

74.342

— 378,81520

434,32238

388,15883

— Haliç Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 9+0

9+0

—

— 9

9

—

— 55.899

70.400

—

— 385,47820

431,72223

—

— Sakarya Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) SAY 70+2

60+2

—

— 72

62

—

— 58.340

71.700

—

— 382,82015

430,29567

—

— İzmir Ekonomi Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 59+0

54+0

33+0

5+0 59

54

33

5 75.767

75.600

78.088

61.100 364,92955

425,85601

383,69153

386,93636 Nişantaşı Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 9+0

12+0

—

— 9

12

—

— 64.270

80.900

—

— 376,52269

419,97165

—

— Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık) SAY 56+2

56+2

56+2

56+2 58

58

58

58 74.814

81.200

97.759

100.000 365,85758

419,50970

362,67010

341,90930 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 15+0

5+0

—

— 15

5

—

— 68.323

81.900

—

— 372,33992

418,82474

—

— İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) SAY 9+0

9+0

—

— 9

9

—

— 76.047

84.600

—

— 364,66518

415,88329

—

— Toros Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 4+0

6+0

12+0

4+0 4

6

12

4 75.326

94.900

101.087

92.700 365,37035

404,91319

359,47823

349,16764 İstinye Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 7+0

—

—

— 7

—

—

— 43.160

—

—

— 400,41627

—-

—

— İstanbul Okan Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 6+0

—

—

— 6

—

—

— 44.298

—

—

— 399,08506

—-

—

— Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 10+0

10+0

10+0

2+0 10

10

10

2 93.373

100.000

109.209

69.800 348,74916

398,69665

351,94760

375,39326 Samsun Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık) SAY 60+2

60+2

40+1

— 62

62

41

— 92.392

103.000

124.332

— 349,59343

396,46069

339,33989

— Işık Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 10+0

—

—

— 10

—

—

— 48.457

—

—

— 394,14087

—-

—

— Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) SAY 40+1

—

—

— 41

—

—

— 48.920

—

—

— 393,56979

—-

—

— Ostim Teknik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 6+0

—

—

— 6

—

—

— 49.329

—

—

— 393,04206

—-

—

— ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 7+0

—

—

— 7

—

—

— 49.459

—

—

— 392,87202

—-

—

— Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 6+0

—

—

— 6

—

—

— 56.080

—

—

— 385,27995

—-

—

— Ted Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 33+0

38+0

—

— 33

38

—

— 97.028

115.000

—

— 345,68117

384,52639

—

— Çankaya Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 37+0

29+0

27+0

— 37

29

27

— 102.478

121.000

165.162

— 341,15096

379,29206

312,28742

— Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 10+0

—

—

— 10

—

—

— 63.087

—

—

— 377,74209

—-

—

— Kocaeli Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık) SAY 60+2

—

—

— 62

—

—

— 64.055

—

—

— 376,74295

—-

—

— İstanbul Atlas Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 6+0

—

—

— 6

—

—

— 65.271

—

—

— 375,43516

—-

—

— Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) SAY 60+2

—

—

— 62

—

—

— 67.120

—

—

— 373,54675

—-

—

— İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 38+0

38+0

5+0

5+0 38

38

5

5 128.670

134.000

120.470

135.000 321,26915

368,42520

342,33292

313,84396 Maltepe Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 37+0

35+0

16+0

15+0 37

35

16

15 125.895

134.000

157.524

245.000 323,21990

368,03368

316,70543

262,77121 İstanbul Gelişim Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) SAY 12+0

—

—

— 12

—

—

— 78.310

—

—

— 362,47830

—-

—

— Kırklareli Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık) SAY 70+2

70+2

70+2

60+2 72

72

72

62 126.767

143.000

161.234

168.000 322,60667

361,45669

314,55442

293,95725 Fırat Üniversitesi (Elazığ) Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık) SAY 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 128.043

146.000

171.728

190.000 321,69296

358,71367

308,70826

283,33620 Bahçeşehir Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 57+0

57+0

52+0

52+0 57

57

52

52 126.634

155.000

178.660

215.000 322,70119

352,71142

305,03354

273,33698 Maltepe Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 3+0

2+0

—

— 3

2

—

— 158.234

163.000

—

— 302,96265

346,58556

—

— Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık) SAY 45+2

45+2

—

— 47

47

—

— 137.812

163.000

—

— 315,18426

346,55052

—

— Fırat Üniversitesi (Elazığ) Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Sam Houston State) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 20+0

20+0

20+0

20+0 20

20

20

20 112.104

166.000

195.805

280.000 333,32295

344,77734

296,83810

252,73656 Konya Teknik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık) SAY 60+2

—

—

— 62

—

—

— 98.525

—

—

— 344,42840

—-

—

— İstanbul Aydın Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 59+0

59+0

54+0

54+0 59

59

54

40 127.769

169.000

259.267

Dolmadı 321,88053

342,90804

272,57348

Dolmadı Malatya Turgut Özal Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık) SAY 60+2

60+2

—

— 62

62

—

— 150.485

172.000

—

— 307,41859

340,90816

—

— Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) SAY 60+2

—

—

— 62

—

—

— 104.346

—

—

— 339,57940

—-

—

— Üsküdar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 51+0

51+0

9+0

5+0 51

51

9

5 153.489

185.000

207.143

230.000 305,65904

333,15706

291,84495

267,59751 Yaşar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 43+0

—

—

— 43

—

—

— 113.992

—

—

— 331,85923

—-

—

— Fırat Üniversitesi (Elazığ) Yazılım Mühendisliği (İÖ) (4 Yıllık) SAY 60+2

60+2

64+2

64+2 62

62

66

66 163.788

192.000

226.096

264.000 299,86182

329,14310

284,23046

257,20217 Ted Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 5+0

—

—

— 5

—

—

— 130.002

—

—

— 320,37470

—-

—

— Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 15+0

10+0

—

— 15

10

—

— 132.291

222.000

—

— 318,85812

313,90867

—

— Atılım Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 59+0

54+0

7+0

8+0 59

54

7

8 189.975

213.000

193.678

234.000 286,69594

318,48439

297,82440

266,42492 Yaşar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 8+0

8+0

4+0

9+0 8

8

4

2 156.587

214.000

271.116

Dolmadı 303,93127

318,01429

268,85065

Dolmadı Ostim Teknik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 51+0

51+0

—

— 51

51

—

— 203.062

218.000

—

— 280,89235

315,71056

—

— Antalya Akev Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) SAY 6+0

—

—

— 6

—

—

— 141.653

—

—

— 312,74445

—-

—

— Atatürk Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık) SAY 60+2

—

—

— 62

—

—

— 141.935

—

—

— 312,55333

—-

—

— İnönü Üniversitesi (Malatya) Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık) SAY 60+2

—

—

— 62

—

—

— 142.641

—

—

— 312,12025

—-

—

— Haliç Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 51+0

51+0

—

— 51

51

—

— 177.505

232.000

—

— 292,73487

309,48048

—

— Altınbaş Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 18+0

10+0

—

— 18

10

—

— 176.971

236.000

—

— 293,00448

307,60407

—

— Işık Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 25+0

—

—

— 25

—

—

— 151.333

—

—

— 306,91402

—-

—

— Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 30+0

21+0

10+0

10+0 30

21

10

10 227.008

239.000

254.336

237.000 271,12983

306,32100

274,19015

265,47145 Karadeniz Teknik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SAY 14+1

14+1

14+1

14+1 15

15

15

15 273.297

241.000

245.948

240.000 255,47790

305,45217

277,05348

264,47853 Girne Üniversitesi (Girne) Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2+0

5+0

—

— 2

1

—

— 155.293

—

—

— 304,62213

—

—

— Doğuş Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 64+0

55+0

—

— 64

55

—

— 228.435

253.000

—

— 270,59882

300,40588

—

— Ostim Teknik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 34+0

—

—

— 34

—

—

— 162.793

—

—

— 300,36978

—-

—

— Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 12+0

10+0

10+0

10+0 12

10

10

10 221.847

253.000

294.505

232.000 273,16259

300,30312

262,07339

267,18823 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SAY 14+1

14+1

14+1

14+1 15

15

15

15 250.645

255.000

237.597

226.000 262,65596

299,69144

279,94722

269,19122 Beykent Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 85+0

76+0

—

— 85

76

—

— 240.597

260.000

—

— 266,09829

297,70990

—

— Fırat Üniversitesi (Elazığ) Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SAY 16+1

16+1

16+1

16+1 17

17

17

7 231.481

261.000

289.112

Dolmadı 269,42399

297,30588

263,56325

Dolmadı Ankara Bilim Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 42+0

34+0

—

— 15

34

—

— Dolmadı

261.000

—

— Dolmadı

297,00850

—

— Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 30+0

—

—

— 30

—

—

— 170.542

—

—

— 296,27909

—-

—

— Beykoz Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 42+0

38+0

5+0

— 42

38

5

— 263.460

266.000

280.610

— 258,50909

295,18065

265,99927

— Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SAY 15+1

15+1

—

— 16

16

—

— 298.857

269.000

—

— 248,14720

294,15856

—

— Uluslararası Final Üniversitesi (Girne) Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 8+0

5+0

3+0

— 8

5

2

— 245.752

293.000

Dolmadı

— 264,32343

285,58665

Dolmadı

— Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 31+0

—

—

— 31

—

—

— 193.876

—

—

— 284,92562

—-

—

— ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 5+0

—

—

— 5

—

—

— 194.524

—

—

— 284,64519

—-

—

— Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SAY 14+1

14+1

14+1

14+1 15

15

15

15 287.535

297.000

287.851

276.000 251,30029

284,12894

263,93529

253,99900 Fırat Üniversitesi (Elazığ) Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SAY 18+1

18+1

18+1

18+1 19

19

19

19 277.878

298.000

295.046

296.000 254,08519

283,66909

261,93002

248,89081 İstinye Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 33+0

—

—

— 33

—

—

— 202.595

—

—

— 281,08802

—-

—

— Gümüşhane Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık) SAY 60+2

—

—

— 62

—

—

— 62

—

—

— 278,16386

—-

—

— ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 30+0

—

—

— 30

—

—

— 210.219

—

—

— 277,84762

—-

—

— Nişantaşı Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 50+0

47+0

—

— 50

39

—

— 234.763

—

—

— 268,19003

—

—

— Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) Yazılım Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) SAY 5+0

—

—

— 5

—

—

— 237.848

—

—

— 267,06048

—-

—

— Işık Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 15+0

—

—

— 15

—

—

— 246.720

—

—

— 263,99028

—-

—

— Nişantaşı Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 1+0

1+0

—

— 1

—

—

— 248.421

—

—

— 263,39572

—

—

— Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 31+0

19+0

—

— 31

17

—

— 249.120

—

—

— 263,15172

—

—

— İstanbul Okan Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 29+0

—

—

— 29

—

—

— 249.255

—

—

— 263,10682

—-

—

— Muş Alparslan Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık) SAY 40+1

—

—

— 41

—

—

— 249.357

—

—

— 263,07325

—-

—

— İstanbul Atlas Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 34+0

—

—

— 34

—

—

— 258.887

—

—

— 259,95725

—-

—

— Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 10+0

—

—

— 10

—

—

— 260.433

—

—

— 259,47047

—-

—

— İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 51+0

51+0

—

— 51

32

—

— 274.117

—

—

— 255,23137

—

—

— İstinye Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 42+0

—

—

— 42

—

—

— 274.758

—

—

— 255,03238

—-

—

— Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 9+0

5+0

—

— 9

4

—

— 278.570

—

—

— 253,88187

—

—

— Toros Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 27+0

34+0

28+0

36+0 27

15

16

7 282.525

—

Dolmadı

Dolmadı 252,71395

—

Dolmadı

Dolmadı Girne Üniversitesi (Girne) Yazılım Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) SAY 5+0

—

—

— 5

—

—

— 289.386

—

—

— 250,76526

—-

—

— İstanbul Gelişim Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 28+0

—

—

— 1

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— Kırklareli Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAY 2+0

2+0

—

— —

1

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 7+0

9+0

—

— 5

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— Sakarya Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAY 2+0

—

—

— —

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— İstanbul Gelişim Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 40+0

—

—

— 9

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAY 2+0

3+0

3+0

3+0 —

1

1

2 Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 25+0

—

—

— —

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— Rauf Denktaş Üniversitesi(Lefkoşa) Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 3+0

5+0

—

— 2

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 3+0

—

—

— 2

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 13+0

8+0

—

— 1

—

—

- Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— Antalya Akev Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 34+0

—

—

— 7

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) SAY 10+0

—

—

— —

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— Uluslararası Final Üniversitesi (Girne) Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 12+0

14+0

8+0

— 2

—

—

— Dolmadı

—

Dolmadı

— Dolmadı

—

Dolmadı

— Girne Üniversitesi (Girne) Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 25+0

—

—

— 1

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 20+0

—

—

— 1

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

—

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