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Haberler Gündem Yazılım mühendisliği taban puanları 2022: Yazılım mühendisliği YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

Yazılım mühendisliği taban puanları 2022: Yazılım mühendisliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yazılım mühendisliği taban puanları araştırılmaya başlandı. Aldıkları puana ve başarı sıralamasına göre tercih yaparak yerleşecek olan adaylar üniversite taban puanlarını merak ediyor. İşte 4 yıllık lisans bölümü olan yazılım mühendisliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları 2022

26.07.2022 - 15:49 | Güncelleme: ABONE OL
Yazılım mühendisliği taban puanları 2022: Yazılım mühendisliği YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

Üniversite sınav sonuçlarını öğrenen milyonlarca aday üniversitedeki bölümlerin taban ve tavan puanlarını araştırmaya başladı. 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında alınacak olan üniversite tercih süreci öncesi adaylar yazılım mühendisliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları merak ediliyor. İşte yazılım mühendisliği taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması ve kontenjanları 2022

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI VE BAŞARI SIRALAMASI 2022

YKS sonuçlarının 18 Temmuz tarihinde açıklanmasının ardından yazılım mühendisliği taban puanları araştırması hız kazandı. Bu alanda eğitim görmek isteyen binlerce aday yazılım mühendisliği taban ve tavan puanalrını sorguluyor. İşte yazılım mühendisliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları hakkında merak edilen tüm detaylar...

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kontenjan Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı Sırası Taban Puanı
Bahçeşehir Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 15+0
15+0
10+0
10+0		 15
15
10
10		 7.180
10.800
13.811
17.900		 464,18355
508,36983
481,19047
464,22856
İzmir Ekonomi Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 10+0
9+0
5+0
5+0		 10
9
5
5		 18.373
20.200
23.012
25.700		 436,45318
493,06369
462,46463
446,97454
Yaşar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 9+0
7+0
5+0
5+0		 9
7
5
5		 30.800
34.400
35.603
34.800		 416,61367
474,08796
441,23153
429,13373
Ted Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 7+0
7+0

 7
7

 32.106
41.900

 414,71143
464,76933
İstanbul Aydın Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 11+0
11+0
6+0
6+0		 11
11
6
6		 39.331
42.200
41.966
42.600		 405,13990
464,44378
431,49729
415,35132
Maltepe Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 7+0
7+0
4+0
3+0		 7
7
4
3		 41.175
44.500
43.006
47.400		 402,80144
461,60694
429,97352
407,44936
Atılım Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 10+0
9+0
5+0
5+0		 10
9
5
5		 41.611
45.300
43.111
47.200		 402,26869
460,69833
429,78789
407,82328
Çankaya Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 8+0
6+0
8+0
 8
6
8
 38.923
45.300
55.725
 405,67083
460,68715
411,84949
Üsküdar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 9+0
9+0
6+0
5+0		 9
9
6
5		 45.916
46.900
49.150
57.200		 397,17137
458,88855
420,95574
392,48123
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) SAY 7+0
7+0
5+0
5+0		 7
7
5
5		 47.286
49.300
52.335
50.500		 395,53548
456,00430
416,49863
402,68832
Beykent Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) SAY 15+0
14+0
8+0
8+0		 15
14
8
8		 57.041
55.100
57.355
59.200		 384,21195
449,27040
409,71356
389,59837
Doğuş Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) SAY 11+0
10+0
5+0
4+0		 11
10
5
4		 54.844
55.400
55.141
58.100		 386,61801
448,97080
412,62570
391,14712
Ostim Teknik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) SAY 9+0
9+0

 9
9

 53.611
58.700

 388,01663
445,25064
Bahçeşehir Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 28+0
28+0
38+0
38+0		 28
28
38
38		 55.560
59.700
74.708
84.700		 385,83847
444,05369
387,70756
357,69872
Ankara Bilim Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 8+0
8+0

 8
8

 56.209
67.200

 385,12237
435,52299
Altınbaş Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 12+0
20+0

 12
20

 59.124
67.700

 381,94500
434,95035
Beykoz Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) SAY 8+0
7+0
3+0
 8
7
3
 62.089
68.200
74.342
 378,81520
434,32238
388,15883
Haliç Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 9+0
9+0

 9
9

 55.899
70.400

 385,47820
431,72223
Sakarya Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) SAY 70+2
60+2

 72
62

 58.340
71.700

 382,82015
430,29567
İzmir Ekonomi Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 59+0
54+0
33+0
5+0		 59
54
33
5		 75.767
75.600
78.088
61.100		 364,92955
425,85601
383,69153
386,93636
Nişantaşı Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 9+0
12+0

 9
12

 64.270
80.900

 376,52269
419,97165
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık) SAY 56+2
56+2
56+2
56+2		 58
58
58
58		 74.814
81.200
97.759
100.000		 365,85758
419,50970
362,67010
341,90930
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 15+0
5+0

 15
5

 68.323
81.900

 372,33992
418,82474
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) SAY 9+0
9+0

 9
9

 76.047
84.600

 364,66518
415,88329
Toros Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 4+0
6+0
12+0
4+0		 4
6
12
4		 75.326
94.900
101.087
92.700		 365,37035
404,91319
359,47823
349,16764
İstinye Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 7+0


 7


 43.160


 400,41627
—-
İstanbul Okan Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 6+0


 6


 44.298


 399,08506
—-
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 10+0
10+0
10+0
2+0		 10
10
10
2		 93.373
100.000
109.209
69.800		 348,74916
398,69665
351,94760
375,39326
Samsun Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık) SAY 60+2
60+2
40+1
 62
62
41
 92.392
103.000
124.332
 349,59343
396,46069
339,33989
Işık Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 10+0


 10


 48.457


 394,14087
—-
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) SAY 40+1


 41


 48.920


 393,56979
—-
Ostim Teknik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 6+0


 6


 49.329


 393,04206
—-
ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 7+0


 7


 49.459


 392,87202
—-
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 6+0


 6


 56.080


 385,27995
—-
Ted Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 33+0
38+0

 33
38

 97.028
115.000

 345,68117
384,52639
Çankaya Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 37+0
29+0
27+0
 37
29
27
 102.478
121.000
165.162
 341,15096
379,29206
312,28742
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 10+0


 10


 63.087


 377,74209
—-
Kocaeli Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık) SAY 60+2


 62


 64.055


 376,74295
—-
İstanbul Atlas Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 6+0


 6


 65.271


 375,43516
—-
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) SAY 60+2


 62


 67.120


 373,54675
—-
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 38+0
38+0
5+0
5+0		 38
38
5
5		 128.670
134.000
120.470
135.000		 321,26915
368,42520
342,33292
313,84396
Maltepe Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 37+0
35+0
16+0
15+0		 37
35
16
15		 125.895
134.000
157.524
245.000		 323,21990
368,03368
316,70543
262,77121
İstanbul Gelişim Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) SAY 12+0


 12


 78.310


 362,47830
—-
Kırklareli Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık) SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 126.767
143.000
161.234
168.000		 322,60667
361,45669
314,55442
293,95725
Fırat Üniversitesi (Elazığ) Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık) SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 128.043
146.000
171.728
190.000		 321,69296
358,71367
308,70826
283,33620
Bahçeşehir Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 57+0
57+0
52+0
52+0		 57
57
52
52		 126.634
155.000
178.660
215.000		 322,70119
352,71142
305,03354
273,33698
Maltepe Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 3+0
2+0

 3
2

 158.234
163.000

 302,96265
346,58556
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık) SAY 45+2
45+2

 47
47

 137.812
163.000

 315,18426
346,55052
Fırat Üniversitesi (Elazığ) Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Sam Houston State) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 20+0
20+0
20+0
20+0		 20
20
20
20		 112.104
166.000
195.805
280.000		 333,32295
344,77734
296,83810
252,73656
Konya Teknik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık) SAY 60+2


 62


 98.525


 344,42840
—-
İstanbul Aydın Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 59+0
59+0
54+0
54+0		 59
59
54
40		 127.769
169.000
259.267
Dolmadı		 321,88053
342,90804
272,57348
Dolmadı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık) SAY 60+2
60+2

 62
62

 150.485
172.000

 307,41859
340,90816
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) SAY 60+2


 62


 104.346


 339,57940
—-
Üsküdar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 51+0
51+0
9+0
5+0		 51
51
9
5		 153.489
185.000
207.143
230.000		 305,65904
333,15706
291,84495
267,59751
Yaşar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 43+0


 43


 113.992


 331,85923
—-
Fırat Üniversitesi (Elazığ) Yazılım Mühendisliği (İÖ) (4 Yıllık) SAY 60+2
60+2
64+2
64+2		 62
62
66
66		 163.788
192.000
226.096
264.000		 299,86182
329,14310
284,23046
257,20217
Ted Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 5+0


 5


 130.002


 320,37470
—-
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 15+0
10+0

 15
10

 132.291
222.000

 318,85812
313,90867
Atılım Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 59+0
54+0
7+0
8+0		 59
54
7
8		 189.975
213.000
193.678
234.000		 286,69594
318,48439
297,82440
266,42492
Yaşar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 8+0
8+0
4+0
9+0		 8
8
4
2		 156.587
214.000
271.116
Dolmadı		 303,93127
318,01429
268,85065
Dolmadı
Ostim Teknik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 51+0
51+0

 51
51

 203.062
218.000

 280,89235
315,71056
Antalya Akev Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) SAY 6+0


 6


 141.653


 312,74445
—-
Atatürk Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık) SAY 60+2


 62


 141.935


 312,55333
—-
İnönü Üniversitesi (Malatya) Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık) SAY 60+2


 62


 142.641


 312,12025
—-
Haliç Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 51+0
51+0

 51
51

 177.505
232.000

 292,73487
309,48048
Altınbaş Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 18+0
10+0

 18
10

 176.971
236.000

 293,00448
307,60407
Işık Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 25+0


 25


 151.333


 306,91402
—-
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 30+0
21+0
10+0
10+0		 30
21
10
10		 227.008
239.000
254.336
237.000		 271,12983
306,32100
274,19015
265,47145
Karadeniz Teknik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SAY 14+1
14+1
14+1
14+1		 15
15
15
15		 273.297
241.000
245.948
240.000		 255,47790
305,45217
277,05348
264,47853
Girne Üniversitesi (Girne) Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2+0
5+0

 2
1

 155.293


 304,62213
Doğuş Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 64+0
55+0

 64
55

 228.435
253.000

 270,59882
300,40588
Ostim Teknik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 34+0


 34


 162.793


 300,36978
—-
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 12+0
10+0
10+0
10+0		 12
10
10
10		 221.847
253.000
294.505
232.000		 273,16259
300,30312
262,07339
267,18823
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SAY 14+1
14+1
14+1
14+1		 15
15
15
15		 250.645
255.000
237.597
226.000		 262,65596
299,69144
279,94722
269,19122
Beykent Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 85+0
76+0

 85
76

 240.597
260.000

 266,09829
297,70990
Fırat Üniversitesi (Elazığ) Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SAY 16+1
16+1
16+1
16+1		 17
17
17
7		 231.481
261.000
289.112
Dolmadı		 269,42399
297,30588
263,56325
Dolmadı
Ankara Bilim Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 42+0
34+0

 15
34

 Dolmadı
261.000

 Dolmadı
297,00850
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 30+0


 30


 170.542


 296,27909
—-
Beykoz Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 42+0
38+0
5+0
 42
38
5
 263.460
266.000
280.610
 258,50909
295,18065
265,99927
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SAY 15+1
15+1

 16
16

 298.857
269.000

 248,14720
294,15856
Uluslararası Final Üniversitesi (Girne) Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 8+0
5+0
3+0
 8
5
2
 245.752
293.000
Dolmadı
 264,32343
285,58665
Dolmadı
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 31+0


 31


 193.876


 284,92562
—-
ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 5+0


 5


 194.524


 284,64519
—-
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SAY 14+1
14+1
14+1
14+1		 15
15
15
15		 287.535
297.000
287.851
276.000		 251,30029
284,12894
263,93529
253,99900
Fırat Üniversitesi (Elazığ) Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SAY 18+1
18+1
18+1
18+1		 19
19
19
19		 277.878
298.000
295.046
296.000		 254,08519
283,66909
261,93002
248,89081
İstinye Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 33+0


 33


 202.595


 281,08802
—-
Gümüşhane Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık) SAY 60+2


 62


 62


 278,16386
—-
ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 30+0


 30


 210.219


 277,84762
—-
Nişantaşı Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 50+0
47+0

 50
39

 234.763


 268,19003
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) Yazılım Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) SAY 5+0


 5


 237.848


 267,06048
—-
Işık Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 15+0


 15


 246.720


 263,99028
—-
Nişantaşı Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 1+0
1+0

 1


 248.421


 263,39572
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 31+0
19+0

 31
17

 249.120


 263,15172
İstanbul Okan Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 29+0


 29


 249.255


 263,10682
—-
Muş Alparslan Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık) SAY 40+1


 41


 249.357


 263,07325
—-
İstanbul Atlas Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 34+0


 34


 258.887


 259,95725
—-
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 10+0


 10


 260.433


 259,47047
—-
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 51+0
51+0

 51
32

 274.117


 255,23137
İstinye Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 42+0


 42


 274.758


 255,03238
—-
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 9+0
5+0

 9
4

 278.570


 253,88187
Toros Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 27+0
34+0
28+0
36+0		 27
15
16
7		 282.525

Dolmadı
Dolmadı		 252,71395

Dolmadı
Dolmadı
Girne Üniversitesi (Girne) Yazılım Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) SAY 5+0


 5


 289.386


 250,76526
—-
İstanbul Gelişim Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 28+0


 1


 Dolmadı


 Dolmadı
Kırklareli Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAY 2+0
2+0
1

 Dolmadı


 Dolmadı
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 7+0
9+0

 5


 Dolmadı


 Dolmadı
Sakarya Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAY 2+0


Dolmadı


 Dolmadı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 40+0


 9


 Dolmadı


 Dolmadı
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAY 2+0
3+0
3+0
3+0
1
1
2		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 25+0


Dolmadı


 Dolmadı
Rauf Denktaş Üniversitesi(Lefkoşa) Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 3+0
5+0

 2


 Dolmadı


 Dolmadı
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 3+0


 2


 Dolmadı


 Dolmadı
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 13+0
8+0

 1


-		 Dolmadı


 Dolmadı
Antalya Akev Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 34+0


 7


 Dolmadı


 Dolmadı
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) SAY 10+0


Dolmadı


 Dolmadı
Uluslararası Final Üniversitesi (Girne) Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 12+0
14+0
8+0
 2


 Dolmadı

Dolmadı
 Dolmadı

Dolmadı
Girne Üniversitesi (Girne) Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 25+0


 1


 Dolmadı


 Dolmadı
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 20+0


 1


 Dolmadı


 Dolmadı

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