|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kontenjan
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı Sırası
|Taban Puanı
|Bahçeşehir Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|15+0
15+0
10+0
10+0
|15
15
10
10
|7.180
10.800
13.811
17.900
|464,18355
508,36983
481,19047
464,22856
|İzmir Ekonomi Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
9+0
5+0
5+0
|10
9
5
5
|18.373
20.200
23.012
25.700
|436,45318
493,06369
462,46463
446,97454
|Yaşar Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
7+0
5+0
5+0
|9
7
5
5
|30.800
34.400
35.603
34.800
|416,61367
474,08796
441,23153
429,13373
|Ted Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|7+0
7+0
—
—
|7
7
—
—
|32.106
41.900
—
—
|414,71143
464,76933
—
—
|İstanbul Aydın Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|11+0
11+0
6+0
6+0
|11
11
6
6
|39.331
42.200
41.966
42.600
|405,13990
464,44378
431,49729
415,35132
|Maltepe Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|7+0
7+0
4+0
3+0
|7
7
4
3
|41.175
44.500
43.006
47.400
|402,80144
461,60694
429,97352
407,44936
|Atılım Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
9+0
5+0
5+0
|10
9
5
5
|41.611
45.300
43.111
47.200
|402,26869
460,69833
429,78789
407,82328
|Çankaya Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|8+0
6+0
8+0
—
|8
6
8
—
|38.923
45.300
55.725
—
|405,67083
460,68715
411,84949
—
|Üsküdar Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
9+0
6+0
5+0
|9
9
6
5
|45.916
46.900
49.150
57.200
|397,17137
458,88855
420,95574
392,48123
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|7+0
7+0
5+0
5+0
|7
7
5
5
|47.286
49.300
52.335
50.500
|395,53548
456,00430
416,49863
402,68832
|Beykent Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|15+0
14+0
8+0
8+0
|15
14
8
8
|57.041
55.100
57.355
59.200
|384,21195
449,27040
409,71356
389,59837
|Doğuş Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|11+0
10+0
5+0
4+0
|11
10
5
4
|54.844
55.400
55.141
58.100
|386,61801
448,97080
412,62570
391,14712
|Ostim Teknik Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
9+0
—
—
|9
9
—
—
|53.611
58.700
—
—
|388,01663
445,25064
—
—
|Bahçeşehir Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|28+0
28+0
38+0
38+0
|28
28
38
38
|55.560
59.700
74.708
84.700
|385,83847
444,05369
387,70756
357,69872
|Ankara Bilim Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|8+0
8+0
—
—
|8
8
—
—
|56.209
67.200
—
—
|385,12237
435,52299
—
—
|Altınbaş Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|12+0
20+0
—
—
|12
20
—
—
|59.124
67.700
—
—
|381,94500
434,95035
—
—
|Beykoz Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|8+0
7+0
3+0
—
|8
7
3
—
|62.089
68.200
74.342
—
|378,81520
434,32238
388,15883
—
|Haliç Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
9+0
—
—
|9
9
—
—
|55.899
70.400
—
—
|385,47820
431,72223
—
—
|Sakarya Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|70+2
60+2
—
—
|72
62
—
—
|58.340
71.700
—
—
|382,82015
430,29567
—
—
|İzmir Ekonomi Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|59+0
54+0
33+0
5+0
|59
54
33
5
|75.767
75.600
78.088
61.100
|364,92955
425,85601
383,69153
386,93636
|Nişantaşı Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
12+0
—
—
|9
12
—
—
|64.270
80.900
—
—
|376,52269
419,97165
—
—
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık)
|SAY
|56+2
56+2
56+2
56+2
|58
58
58
58
|74.814
81.200
97.759
100.000
|365,85758
419,50970
362,67010
341,90930
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|15+0
5+0
—
—
|15
5
—
—
|68.323
81.900
—
—
|372,33992
418,82474
—
—
|İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
9+0
—
—
|9
9
—
—
|76.047
84.600
—
—
|364,66518
415,88329
—
—
|Toros Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|4+0
6+0
12+0
4+0
|4
6
12
4
|75.326
94.900
101.087
92.700
|365,37035
404,91319
359,47823
349,16764
|İstinye Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|7+0
—
—
—
|7
—
—
—
|43.160
—
—
—
|400,41627
—-
—
—
|İstanbul Okan Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|44.298
—
—
—
|399,08506
—-
—
—
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
10+0
10+0
2+0
|10
10
10
2
|93.373
100.000
109.209
69.800
|348,74916
398,69665
351,94760
375,39326
|Samsun Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
40+1
—
|62
62
41
—
|92.392
103.000
124.332
—
|349,59343
396,46069
339,33989
—
|Işık Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|48.457
—
—
—
|394,14087
—-
—
—
|Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|48.920
—
—
—
|393,56979
—-
—
—
|Ostim Teknik Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|49.329
—
—
—
|393,04206
—-
—
—
|ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|7+0
—
—
—
|7
—
—
—
|49.459
—
—
—
|392,87202
—-
—
—
|Türk Hava Kurumu Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|56.080
—
—
—
|385,27995
—-
—
—
|Ted Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|33+0
38+0
—
—
|33
38
—
—
|97.028
115.000
—
—
|345,68117
384,52639
—
—
|Çankaya Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|37+0
29+0
27+0
—
|37
29
27
—
|102.478
121.000
165.162
—
|341,15096
379,29206
312,28742
—
|Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|63.087
—
—
—
|377,74209
—-
—
—
|Kocaeli Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|64.055
—
—
—
|376,74295
—-
—
—
|İstanbul Atlas Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|65.271
—
—
—
|375,43516
—-
—
—
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|67.120
—
—
—
|373,54675
—-
—
—
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|38+0
38+0
5+0
5+0
|38
38
5
5
|128.670
134.000
120.470
135.000
|321,26915
368,42520
342,33292
313,84396
|Maltepe Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|37+0
35+0
16+0
15+0
|37
35
16
15
|125.895
134.000
157.524
245.000
|323,21990
368,03368
316,70543
262,77121
|İstanbul Gelişim Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|12+0
—
—
—
|12
—
—
—
|78.310
—
—
—
|362,47830
—-
—
—
|Kırklareli Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|126.767
143.000
161.234
168.000
|322,60667
361,45669
314,55442
293,95725
|Fırat Üniversitesi (Elazığ)
|Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|128.043
146.000
171.728
190.000
|321,69296
358,71367
308,70826
283,33620
|Bahçeşehir Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|57+0
57+0
52+0
52+0
|57
57
52
52
|126.634
155.000
178.660
215.000
|322,70119
352,71142
305,03354
273,33698
|Maltepe Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|3+0
2+0
—
—
|3
2
—
—
|158.234
163.000
—
—
|302,96265
346,58556
—
—
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık)
|SAY
|45+2
45+2
—
—
|47
47
—
—
|137.812
163.000
—
—
|315,18426
346,55052
—
—
|Fırat Üniversitesi (Elazığ)
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Sam Houston State) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|20+0
20+0
20+0
20+0
|20
20
20
20
|112.104
166.000
195.805
280.000
|333,32295
344,77734
296,83810
252,73656
|Konya Teknik Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|98.525
—
—
—
|344,42840
—-
—
—
|İstanbul Aydın Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|59+0
59+0
54+0
54+0
|59
59
54
40
|127.769
169.000
259.267
Dolmadı
|321,88053
342,90804
272,57348
Dolmadı
|Malatya Turgut Özal Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|150.485
172.000
—
—
|307,41859
340,90816
—
—
|Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|104.346
—
—
—
|339,57940
—-
—
—
|Üsküdar Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|51+0
51+0
9+0
5+0
|51
51
9
5
|153.489
185.000
207.143
230.000
|305,65904
333,15706
291,84495
267,59751
|Yaşar Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|43+0
—
—
—
|43
—
—
—
|113.992
—
—
—
|331,85923
—-
—
—
|Fırat Üniversitesi (Elazığ)
|Yazılım Mühendisliği (İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
64+2
64+2
|62
62
66
66
|163.788
192.000
226.096
264.000
|299,86182
329,14310
284,23046
257,20217
|Ted Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|5+0
—
—
—
|5
—
—
—
|130.002
—
—
—
|320,37470
—-
—
—
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|15+0
10+0
—
—
|15
10
—
—
|132.291
222.000
—
—
|318,85812
313,90867
—
—
|Atılım Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|59+0
54+0
7+0
8+0
|59
54
7
8
|189.975
213.000
193.678
234.000
|286,69594
318,48439
297,82440
266,42492
|Yaşar Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|8+0
8+0
4+0
9+0
|8
8
4
2
|156.587
214.000
271.116
Dolmadı
|303,93127
318,01429
268,85065
Dolmadı
|Ostim Teknik Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|51+0
51+0
—
—
|51
51
—
—
|203.062
218.000
—
—
|280,89235
315,71056
—
—
|Antalya Akev Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|141.653
—
—
—
|312,74445
—-
—
—
|Atatürk Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|141.935
—
—
—
|312,55333
—-
—
—
|İnönü Üniversitesi (Malatya)
|Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|142.641
—
—
—
|312,12025
—-
—
—
|Haliç Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|51+0
51+0
—
—
|51
51
—
—
|177.505
232.000
—
—
|292,73487
309,48048
—
—
|Altınbaş Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|18+0
10+0
—
—
|18
10
—
—
|176.971
236.000
—
—
|293,00448
307,60407
—
—
|Işık Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|25+0
—
—
—
|25
—
—
—
|151.333
—
—
—
|306,91402
—-
—
—
|Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa)
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|30+0
21+0
10+0
10+0
|30
21
10
10
|227.008
239.000
254.336
237.000
|271,12983
306,32100
274,19015
265,47145
|Karadeniz Teknik Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|14+1
14+1
14+1
14+1
|15
15
15
15
|273.297
241.000
245.948
240.000
|255,47790
305,45217
277,05348
264,47853
|Girne Üniversitesi (Girne)
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2+0
5+0
—
—
|2
1
—
—
|155.293
—
—
—
|304,62213
—
—
—
|Doğuş Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|64+0
55+0
—
—
|64
55
—
—
|228.435
253.000
—
—
|270,59882
300,40588
—
—
|Ostim Teknik Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|34+0
—
—
—
|34
—
—
—
|162.793
—
—
—
|300,36978
—-
—
—
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke)
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|12+0
10+0
10+0
10+0
|12
10
10
10
|221.847
253.000
294.505
232.000
|273,16259
300,30312
262,07339
267,18823
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|14+1
14+1
14+1
14+1
|15
15
15
15
|250.645
255.000
237.597
226.000
|262,65596
299,69144
279,94722
269,19122
|Beykent Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|85+0
76+0
—
—
|85
76
—
—
|240.597
260.000
—
—
|266,09829
297,70990
—
—
|Fırat Üniversitesi (Elazığ)
|Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|16+1
16+1
16+1
16+1
|17
17
17
7
|231.481
261.000
289.112
Dolmadı
|269,42399
297,30588
263,56325
Dolmadı
|Ankara Bilim Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|42+0
34+0
—
—
|15
34
—
—
|Dolmadı
261.000
—
—
|Dolmadı
297,00850
—
—
|Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|30+0
—
—
—
|30
—
—
—
|170.542
—
—
—
|296,27909
—-
—
—
|Beykoz Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|42+0
38+0
5+0
—
|42
38
5
—
|263.460
266.000
280.610
—
|258,50909
295,18065
265,99927
—
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|15+1
15+1
—
—
|16
16
—
—
|298.857
269.000
—
—
|248,14720
294,15856
—
—
|Uluslararası Final Üniversitesi (Girne)
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|8+0
5+0
3+0
—
|8
5
2
—
|245.752
293.000
Dolmadı
—
|264,32343
285,58665
Dolmadı
—
|Türk Hava Kurumu Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|31+0
—
—
—
|31
—
—
—
|193.876
—
—
—
|284,92562
—-
—
—
|ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|5+0
—
—
—
|5
—
—
—
|194.524
—
—
—
|284,64519
—-
—
—
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|14+1
14+1
14+1
14+1
|15
15
15
15
|287.535
297.000
287.851
276.000
|251,30029
284,12894
263,93529
253,99900
|Fırat Üniversitesi (Elazığ)
|Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|18+1
18+1
18+1
18+1
|19
19
19
19
|277.878
298.000
295.046
296.000
|254,08519
283,66909
261,93002
248,89081
|İstinye Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|33+0
—
—
—
|33
—
—
—
|202.595
—
—
—
|281,08802
—-
—
—
|Gümüşhane Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|62
—
—
—
|278,16386
—-
—
—
|ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|30+0
—
—
—
|30
—
—
—
|210.219
—
—
—
|277,84762
—-
—
—
|Nişantaşı Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|50+0
47+0
—
—
|50
39
—
—
|234.763
—
—
—
|268,19003
—
—
—
|Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa)
|Yazılım Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|5+0
—
—
—
|5
—
—
—
|237.848
—
—
—
|267,06048
—-
—
—
|Işık Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|15+0
—
—
—
|15
—
—
—
|246.720
—
—
—
|263,99028
—-
—
—
|Nişantaşı Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
1+0
—
—
|1
—
—
—
|248.421
—
—
—
|263,39572
—
—
—
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|31+0
19+0
—
—
|31
17
—
—
|249.120
—
—
—
|263,15172
—
—
—
|İstanbul Okan Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|29+0
—
—
—
|29
—
—
—
|249.255
—
—
—
|263,10682
—-
—
—
|Muş Alparslan Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık)
|SAY
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|249.357
—
—
—
|263,07325
—-
—
—
|İstanbul Atlas Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|34+0
—
—
—
|34
—
—
—
|258.887
—
—
—
|259,95725
—-
—
—
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa)
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|260.433
—
—
—
|259,47047
—-
—
—
|İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|51+0
51+0
—
—
|51
32
—
—
|274.117
—
—
—
|255,23137
—
—
—
|İstinye Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|42+0
—
—
—
|42
—
—
—
|274.758
—
—
—
|255,03238
—-
—
—
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
5+0
—
—
|9
4
—
—
|278.570
—
—
—
|253,88187
—
—
—
|Toros Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|27+0
34+0
28+0
36+0
|27
15
16
7
|282.525
—
Dolmadı
Dolmadı
|252,71395
—
Dolmadı
Dolmadı
|Girne Üniversitesi (Girne)
|Yazılım Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|5+0
—
—
—
|5
—
—
—
|289.386
—
—
—
|250,76526
—-
—
—
|İstanbul Gelişim Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|28+0
—
—
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Kırklareli Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2+0
2+0
—
—
|—
1
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa)
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|7+0
9+0
—
—
|5
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Sakarya Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İstanbul Gelişim Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|40+0
—
—
—
|9
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2+0
3+0
3+0
3+0
|—
1
1
2
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa)
|Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|25+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Rauf Denktaş Üniversitesi(Lefkoşa)
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|3+0
5+0
—
—
|2
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Türk Hava Kurumu Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|3+0
—
—
—
|2
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke)
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|13+0
8+0
—
—
|1
—
—
-
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Antalya Akev Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|34+0
—
—
—
|7
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa)
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Uluslararası Final Üniversitesi (Girne)
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|12+0
14+0
8+0
—
|2
—
—
—
|Dolmadı
—
Dolmadı
—
|Dolmadı
—
Dolmadı
—
|Girne Üniversitesi (Girne)
|Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|25+0
—
—
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa)
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|20+0
—
—
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
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