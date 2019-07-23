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Yazılım Mühendisliği Bölümü taban puanı 2019! İşte Yazılım Mühendisliği Bölümü başarı sıralaması 2019

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber binlerce öğrenci, tercih sürecinde üniversiteler bölümlerinin taban puanlarını merak ediyor. Biz de adaylar için üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Yazılım Mühendisliği Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını araştırdık. İşte Yazılım Mühendisliği Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralamaları...

23.07.2019 - 10:54 | Güncelleme: Gündem
Yazılım Mühendisliği Bölümü taban puanı 2019!

ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarından sonra adaylar, üniversite bölümlerini bu bölümlerin taban puanlarını, başarı sıralamalarını araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçiminde yol göstermesi açısından üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Yazılım Mühendisliği Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte Yazılım Mühendisliği Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralaması...

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI VE BAŞARI SIRALAMASI 2019

Aşağıdaki tabloda Yazılım Mühendisliği Bölümü bulunan üniversitelerin 2018 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. Yazılım Mühendisliği Bölümü'nü tercih etmek isteyen adayların sayısal puan türünden tercih yapmaları gerekir.

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BAŞARI SIRALAMALARI
ÜNİVERSİTETÜRFAKÜLTEBÖLÜMBURS/DİLPUAN TÜR.SIRATABAN PUAN
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.Yazılım Müh. İNG.  Burslu   SAY17960464,22856
İZMİR EKONOMİ ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Yazılım Müh. İNG.  Burslu   SAY25749446,97454
IŞIK ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Yazılım Müh. İNG.  Burslu   SAY27403443,66721
YAŞAR ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Yazılım Müh. İNG.  Burslu   SAY34874429,13373
İSTİNYE ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Yazılım Müh. Burslu    SAY37736424,06055
İSTANBUL OKAN ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Yazılım Müh. İNG.  Burslu   SAY40981418,29091
İSTANBUL AYDIN ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Yazılım Müh. İNG.  Burslu   SAY42676415,35132
ATILIM ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Yazılım Müh. İNG.  Burslu   SAY47224407,82328
MALTEPE ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.Yazılım Müh. İNG.  Burslu   SAY47466407,44936
İSTANBUL SABAHTTİN ZAİM ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.Yazılım Müh. Burslu    SAY50514402,68832
ÜSKÜDAR ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.Yazılım Müh. İNG.  Burslu   SAY57297392,48123
DOĞUŞ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Yazılım Müh. Burslu    SAY58186391,14712
BEYKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik-Mimarlık Fak.Yazılım Müh. Burslu    SAY59247389,59837
ALTINBAŞ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.Yazılım Müh. Burslu    SAY61156386,95866
İZMİR EKONOMİ ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Yazılım Müh. İNG.  %50 İnd.   SAY61169386,93636
YAŞAR ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Yazılım Müh. İNG.  %50 İnd.   SAY66435379,71841
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. KIBRISMühendislik Fak.Yazılım Müh. İNG.  Burslu   SAY69825375,39326
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.Yazılım Müh. İNG.  %50 İnd.   SAY84736357,69872
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Hasan Ferdi Turgutlu Tekn. Fak.Yazılım Müh.    SAY100246341,9093
IŞIK ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Yazılım Müh. İNG.  %75 İnd.   SAY102483339,87639
MALTEPE ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.Yazılım Müh. İNG.  %75 İnd.   SAY109282333,87831
İSTANBUL SABAHTTİN ZAİM ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.Yazılım Müh. %75 İnd.    SAY112373331,35226
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Of Tekn. Fak.Yazılım Müh.    SAY121349324,26894
BEYKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik-Mimarlık Fak.Yazılım Müh. %75 İnd.    SAY133867315,10332
İSTANBUL SABAHTTİN ZAİM ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.Yazılım Müh. %50 İnd.    SAY135763313,84396
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Hasan Ferdi Turgutlu Tekn. Fak.Yazılım Müh. İÖ    SAY137105312,88122
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. KIBRISMühendislik Fak.Yazılım Müh. İNG.  %75 İnd.   SAY156176300,97884
İSTİNYE ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Yazılım Müh. %75 İnd.    SAY165567295,74585
KIRKLARELİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Yazılım Müh.    SAY168900293,95725
ATILIM ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Yazılım Müh. İNG.  %50 İnd.   SAY171353292,69946
DOĞUŞ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Yazılım Müh. %75 İnd.    SAY171526292,61928
ÜSKÜDAR ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.Yazılım Müh. İNG.  %75 İnd.   SAY172795291,95255
FIRAT ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Mühendislik Fak.Yazılım Müh.    SAY190950283,3362
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.Yazılım Müh. İNG.  Ücretli   SAY215241273,33698
FIRAT ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Tekn. Fak.Yazılım Müh.    SAY218003272,29046
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Hasan Ferdi Turgutlu Tekn. Fak.Yazılım Müh. M.T.O.K.    SAY226520269,19122
ÜSKÜDAR ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.Yazılım Müh. İNG.  %50 İnd.   SAY230985267,59751
LEFKE AVRUPA ÜNİV. KIBRISMühendislik Fak.Yazılım Müh. İNG.  Burslu   SAY232206267,18823
ATILIM ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Yazılım Müh. İNG.  %25 İnd.   SAY234359266,42492
YAKIN DOĞU ÜNİV. KIBRISMühendislik Fak.Yazılım Müh. İNG.  Burslu   SAY237234265,47145
DOĞUŞ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Yazılım Müh. %50 İnd.    SAY237266265,46312
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Of Tekn. Fak.Yazılım Müh. M.T.O.K.    SAY240354264,47853
MALTEPE ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.Yazılım Müh. İNG.  %50 İnd.   SAY245668262,77121
İZMİR EKONOMİ ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Yazılım Müh. İNG.  %25 İnd.   SAY253550260,33897
YAŞAR ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Yazılım Müh. İNG.  %25 İnd.   SAY256272259,5568
FIRAT ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Tekn. Fak.Yazılım Müh. İÖ    SAY264464257,20217
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Hasan Ferdi Turgutlu Tekn. Fak.Yazılım Müh. M.T.O.K.  İÖ   SAY276081253,999
FIRAT ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Tekn. Fak.Yazılım Müh. İNG.  UOLP-Sam Houston State  Ücretli  SAY280997252,73656
IŞIK ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Yazılım Müh. İNG.  %50 İnd.   SAY285326251,65344
FIRAT ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Tekn. Fak.Yazılım Müh. M.T.O.K.    SAY296606248,89081
ADA KENT ÜNİV. KIBRISMühendislik ve Mimarlık Fak.Yazılım Müh. İNG.  Ücretli   SAY------
ADA KENT ÜNİV. KIBRISMühendislik ve Mimarlık Fak.Yazılım Müh. İNG.  %50 İnd.   SAY------
ADA KENT ÜNİV. KIBRISMühendislik ve Mimarlık Fak.Yazılım Müh. İNG.  %25 İnd.   SAY------
FIRAT ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Tekn. Fak.Yazılım Müh. M.T.O.K.  İÖ   SAYDolmadıDolmadı
BEYKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik-Mimarlık Fak.Yazılım Müh. %50 İnd.    SAYDolmadıDolmadı
İSTANBUL AYDIN ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Yazılım Müh. İNG.  %50 İnd.   SAYDolmadıDolmadı
ALTINBAŞ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.Yazılım Müh. %75 İnd.    SAYDolmadıDolmadı
İSTANBUL OKAN ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Yazılım Müh. İNG.  %50 İnd.   SAYDolmadıDolmadı
İSTİNYE ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Yazılım Müh. %50 İnd.    SAYDolmadıDolmadı
İZMİR EKONOMİ ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Yazılım Müh. İNG.  Ücretli   SAYDolmadıDolmadı
YAŞAR ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Mühendislik Fak.Yazılım Müh. İNG.  Ücretli   SAYDolmadıDolmadı
LEFKE AVRUPA ÜNİV. KIBRISMühendislik Fak.Yazılım Müh. İNG.  %50 İnd.   SAYDolmadıDolmadı
LEFKE AVRUPA ÜNİV. KIBRISMühendislik Fak.Yazılım Müh. İNG.  %75 İnd.   SAYDolmadıDolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİV. KIBRISMühendislik Fak.Yazılım Müh. İNG.  %50 İnd.   SAYDolmadıDolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİV. KIBRISMühendislik Fak.Yazılım Müh. İNG.  %75 İnd.   SAYDolmadıDolmadı
ADA KENT ÜNİV. KIBRISMühendislik ve Mimarlık Fak.Yazılım Müh. İNG.  Burslu   SAYDolmadıDolmadı
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Hasan Ferdi Turgutlu Tekn. Fak.Yazılım Müh. KKTC Uyruklu    SAYDolmadıDolmadı

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