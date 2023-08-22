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        Haberler Gündem Eğitim Yazılım Geliştirme Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Yazılım Geliştirme Bölümü İş İmkânları

        Yazılım geliştirme bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Yazılım geliştirme bölümü iş imkânları

        Yazılım geliştirme bölümü bilgisayar yazılımlarının tasarımı, geliştirilmesi ve yönetimiyle ilgilenmektedir. Her geçen gün gelişen teknolojiyle birlikte yazılım alanına gösterilen ilgi de artış göstermektedir. Yazılım geliştirme bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Yazılım geliştirme bölümü iş imkânları nelerdir? Merak edilen detaylara yazımızın devamında ulaşabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2023 - 20:50 Güncelleme: 22.08.2023 - 20:50
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        Yazılım geliştirme bölümü iş imkânları
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        Temel olarak bu bölüm geniş bir alanda meslek olanakları sunmaktadır. İşletmelerin donanım ve yazılım konusunda ihtiyaç duyduğu yetkin personellerin yetiştirilmesi esasına dayanır. Yazılım geliştirme uzmanının birden fazla görevi bulunmaktadır. Yazılım Geliştirme bölümü nedir? Eğitim süresi kaç yıldır? Ne iş yapar? İş olanakları nelerdir? Nerede çalışır? Yazılım Geliştirme bölümü dersleri nelerdir? İşte, detaylar.

        Yazılım Geliştirme Bölümü Nedir?

        Bölüm, yazılım mühendisliği konusunda eğitim veren bir lisans bölümü olarak karşımıza çıkmaktadır. Yazılım geliştirme uzmanı ise, yazılım sistemlerinin tasarımını hazırlayan ve sürekliliğini sağlayan kişi olarak tanımlanmaktadır. Yazılım geliştirme uzmanlarının çok sayıda görevi bulunmaktadır. Bilgisayar ve mobil cihazlardaki sistemlerin geliştirilmesinde önemli bir işleve sahip olan bu kişiler, yazılımların bakımından tasarımına, test sürecinden değerlendirme aşamasına kadar uzun bir süreci yönetirler. Bu aşamaları kontrol altında tutmak da yazılım geliştirme uzmanının görevidir.

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        Yazılım Geliştirme Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

        Yazılım geliştirme bölümü 4 yıllık lisans eğitimi veren bir bölümdür. Sayısal puan türü ile tercih edebileceğiniz bir bölümdür.

        Yazılım Geliştirme Mezunları Ne İş Yapar?

        Yazılım geliştirme bölümü hakkında en çok araştırılan soruların başında ne iş yaptıkları gelmektedir. Yazılım geliştirme bölümünden mezun olanlar; yazılım şirketleri, teknoloji şirketleri, finansal kuruluşlar, sağlık sektörü, savunma sanayii, e-ticaret, akademik araştırma kurumları ve diğer birçok sektörde çalışabilirler. Ayrıca yazılım geliştirme uzmanlarının pek çok görev ve sorumlulukları da bulunmaktadır. Yazılım geliştirme mezunlarının başlıca görev ve sorumlulukları şunlardır:

        • Yazılım sürecini yakından takip etmek
        • Yazılımla ilgili tasarımlar hazırlamak
        • İhtiyaçları çözüp raporlamak
        • Gerek duyulan kodları yazmak ve düzeltmek
        • Yazılımları test etmek
        • Gerekli durumlarda eğitim vermek

        Yazılım Geliştirme Mezunları İş Olanakları

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        Öncelikli olarak yazılım mühendisiyle yazılım geliştirme mühendisi birbirleriyle çoğu kez karıştırılmakta ya da aynı bölüm olduğu düşünülmektedir. Yazılım geliştirme uzmanı deneysel çalışmalar yapar; yazılım mühendisi ise mühendislik kavramlarıyla birlikte sistematik süreçlere dâhil olur. Yazılım geliştirme mezunlarının yaptıkları işlerin tanımı sektöre göre farklılık göstermektedir. Sistem uzmanı, sistem yöneticisi, web tasarım ve geliştirme uzmanı, veri tabanı yöneticisi, veri bilimi uzmanı ve güvenlik uzmanı olarak çalışma olanağına sahiptirler.

        Yazılım Geliştirme Mezunları Nerede Çalışır?

        Yazılım geliştirme bölümünden mezun olan öğrenciler için çok sayıda iş olanakları vardır. Kariyerinizin geri kalanında sizin gelişiminize ve öğreniminize ışık tutacak bir temel inşa etmeniz bu hususta önemlidir. İşte, yazılım geliştirme mezunlarının çalışabileceği alanlar:

        • Yazılım Sektörü
        • Otomotiv
        • Mobil İletişim Teknolojileri
        • Teknoloji Firmaları
        • Bankalar
        • Telekomünikasyon

        Yazılım Geliştirme Bölümü Dersleri

        • Mikro İktisatın Temelleri
        • Yapısal Programlama
        • İleri Matematik
        • Bilgisayar Bilimi ve Programlamaya Giriş
        • Nesnel Yönelimli Programlama
        • İstatistik
        • Veri Yapıları ve Veri Tabanı Uygulamaları
        • Finansal Muhasebenin Temelleri
        • Tasarım Desenleri
        • İleri Veri Tabanı Uygulamaları
        • Web Tasarımına Giriş
        • İleri Web Dizayn
        • Ağ Oluşturma
        • Betik Dilleri
        • Yazılım Mimarisi ve Araçları
        • Hesaplamalı Rastsal Süreçler
        • Proje Yönetimi
        • Bilişim Hukuku
        • Bilgi Sistemleri Güvenliği

        Seçmeli dersler:

        • Yapay Zekâ
        • İletim Sistemleri
        • Kurumsal Kaynak Sistemleri
        • Yönetim Bilişim Sistemleri
        • Kablosuz Ağlar ve Uydu Teknolojileri
        • Masaüstü Yayıncılık
        • Veri Madenciliği
        • Bilgisayar Organizasyonu
        • Uzman Sistemler
        • Sistem Analizi ve Algoritmalar
        • Temel Bilgi Teknolojileri
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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