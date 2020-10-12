ALİ GÜLTİKEN

İkinci 45 dakika oyun düşüncemizi de değiştirdik, oyun şeklimizi de. Başrol oyuncusu da Cengiz Ünder oldu. Hem kendi oynadı hem de Milli Takımımızı oynattı. Cengiz ile başka bir kimliğe büründük. Hakan, Ozan, Burak ve Kenan Cengiz ile birlikte sahaya etkinliklerini koydular. Koydukları andan itibaren de Milli Takımımız hem oyuna hakim oldu, hem gol buldu ve hem de pozisyonlar yakaladı.