LEVENT TÜZEMEN
Cengiz Ünder'in oyuna girmesiyle Milli Takım'ın çehresi değişti. Cengiz top tutan, çalım atan, topla atağa kalkan, süratiyle savunmayı harmanlayan, orta yapabilen ve etkili şutlar atabilen bir oyuncu. Cengiz'in iyi oyunu sadece takımı toparlamadı, Hakan'ı da, Burak'ı da verimli hale getirdi. Zeki Çelik de Cengiz'in kanatlardan yaptığı hızlı hücumlara etkili destek verdi.
Rus kalesinde müthiş bir baskı kurduk. Burak'ın kafa vuruşunda yan direkle öpüşen topu Milliler'e "Biz bu maçı döndürürüz" moralini ve inancı getirdi. Kenan Karaman ile attığımız gol öncesi Hakan'ın yaptığı etkili orta kadar arka direğe koşan Merih'in top takibi ile şut atmayıp pas tercihi yapması akıl doluydu. Kenan golde takipçiliğini gösterdi.
Gol sonrası Ruslar'a nefes aldırmayan bir baskı kurduk. Özellikle maçın kader adamı olan Cengiz'in köşeye giden topunu kaleci Shunin son anda kurtardı. Rusya'da geriye döndük diye sevinmeyelim, galibiyeti kaçırdık diye üzülelim. Şenol Hoca, başta İrfan Can Kahveci olmak üzere EURO 2020'ye giden takımın oyuncularını kadroda tutmalı.
KEMAL BELGİN
Bir futbol maçında hele ki son yıllarda bir futbolcunun maçın seyrini değiştirdiğine, takımının koca bir yarıda hasret kaldığı baskılı oyunun yapıcısı olduğuna tanık olmamıştık. Tabii ki Cengiz Ünder’den bahsediyorum. Millî takım ilk yarıda tamamen yabancı ülkelerde oynayan elemanlardan kurulu savunması ve kalecisiyle direnen hücum aksiyonlarında organize olamayan bir görüntü sergiledi.
Buna karşılık rakip iyi kapanabilmesinin yanı sıra oyuna çıkarken de boş sahalara adam ve top kullanarak maçın etkili olan tarafıydı. Rusya’nın bütün topları golcüsü diye anılan Dyzuba’ya kullanmaya özen göstermesi ise lehimize olan bir yanlıştı. Çünkü Merih de Ozan Kabak da bu hücum silahını çok başarılı şekilde pasifize ettiler diyebiliriz.
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