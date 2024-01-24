Yazarlar ne dedi? Beşiktaş - Adana Demirspor maçı yorumları

"ARTIK YETER KENDİNİZE GELİN"

Sinan Vardar (Fotomaç): Beşiktaş'ın bu hakemlerle ligi bitirmesi çok zor. Oyuncular vasat olabilir, futbol vasat olabilir ama hakemlerin bu kadar vasat olduğunu neredeyse ilk kez bu kadar gördük. Sene başından beri kaç oyuncumuz sakatlandı, sezonu kapatanlar oldu rakibin darbeleriyle. Bırakın kart vermeyi faul bile vermedikleri bir sürü pozisyon oldu. Daha ikinci yarının başında Rashitsa'ya yapılan faule nasıl penaltı vermezsin. Bu penaltı değilse nedir? Artık yeter kendşnize gelin ve hak yemeyi bırakın. Bu kadar olumsuzluğun içerisinde bir müjde vererek yazımızı noktalayalım. Taraftarlarımız umutsuzluğa kapılmasın, toparlanacağız. Haftasonuna kadar dört numara ve altı numara pozisyonlarında iki oyuncu transferi geliyor.