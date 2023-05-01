"HESAPLARI ALTÜST ETTİ"
Bilal Meşe/Milliyet: Eğri oturacağız, doğruyu söyleyeceğiz arkadaş... Kartal’ın futbolu belki sizleri tatmin etmemiş olabilir, ancak böylesi derbilerde ben skor tabelasındaki rakamlara bakarım. Kimi işaret ediyor Kartal’ı, gerisi detaydır, iyi oyunmuş, kötü oyunmuş, zerre kadar beni ilgilendirmiyor. Evet, Beşiktaş çok istedi ve zirveye tutunma adına önemli bir galibiyet daha aldı, Aslan’ın da hesaplarını alt üst etti. Görünen o ki, önümüzdeki haftalarda zirve yarışı çok şeylere gebe. Evdeki hesap bu oyunda çarşıya pek uymaz. Heyecanlı ve de adrenalini yüksek maçlar bizi bekliyor, hadi bakalım kolay gelsin.