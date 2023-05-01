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Yazarlar, Beşiktaş'ın Galatasaray galibiyetini değerlendirdi! Beşiktaş Galatasaray derbisi sonrası yorumlar ve maç özeti

Yazarlar, Beşiktaş'ın Galatasaray galibiyetini değerlendirdi

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasındaki dev derbide Galatasaray'ı sahasında 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla zirveyi karıştırırken spor yazarlarından övgü dolu yorumlar geldi

Giriş: 01.05.2023 - 10:05 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM / Ajanslar

  • "YARIŞ DAHA DA HEYECANLI GEÇECEK"

    Serdar Ali Çelikler/Habertürk: "Ligin son virajına girilirken Beşiktaş evinde G.Saray'ı yenerek "şampiyonluk yarışında artık ben de olabilirim" dedi. Son anda normalde topu boş koşan Maxim'e vermesi gerekirken kaleye vuran Abou, yine şapkadan tavşan çıkarıp skoru belirledi. İkili averaj da Beşiktaş'a geçti. G.Saray, merkez kapatılıp fiziksel olarak zorlanınca kopuyor. Onları plandan koparınca "duygusal reaksiyon" verebilecek tek isim Kerem. Bundan sonraki maçlar için bu bir veri olabilir. Yarış, kalan kısıtlı sürede daha da heyecanlı geçecek."

  • "İKİ ÖNEMLİ NOKTA"

    İbrahim Yıldız/Habertürk: "Derbinin kazanılmasında iki önemli noktaya dikkat çekmek gerekir. Birincisi, Şenol Güneş’in taktik dehası. İkincisi, orta saha faktörü. Şenol hoca, erken yenilen golün ardından oyunun temposunu düşürdü. İyi alan savunması yaptırdı. Kontra topları tercih etti. İlk 11’i son ana kadar korudu. Orta saha da ise, Salih, Amir ve Gedson farkı vardı. Galatasaray’ın orta üçlüsü oyundan çabuk düştü. Beşiktaş bu alanda çok güçlüydü. Top kapma, ikili mücadele istatistikleri çok yüksekti. Galatasaray son anlarda her türlü riski alsa da, ne doğru dürüst şut atabildi ne de gol pozisyonu yarattı."

  • "BAŞARININ SIRRI ORTA SAHA ÜÇLÜSÜ"

    Rıdvan Dilmen: Beşiktaş'ın 9 haftada 25 puan toplamasındaki baş aktörler orta sahadaki üçlüsü. Gedson, Amir ve Salih. Baktığınız zaman inanılmaz bir kalite görmeyebilirsiniz ama kalitelerinin yanında fizikleri de üst düzeyde.

  • "BEŞİKTAŞ ORTA SAHADA EZDİ"

    Necati Ateş: Aboubakar topla 15 kere buluşmuştur bugün 1 gol attı. Orta sahaların maçı kazandıracağını söylemiştim maçtan önce, öyle de oldu. Orta sahada Beşiktaş Galatasaray'ı resmen ezdi. Fizik ve pas kalitesi olarak özellikle.

  • "BEŞİKTAŞ MÜTHİŞ ÇALIŞMIŞ"

    Ogün Temizkanoğlu: Normal şartlara baktığımız zaman Galatasaray'dan daha iyi bir oyun beklerdim diyebilirsiniz ama Beşiktaş'ın o kadar güçlü bir oyunu vardı ki, rakibini oynatmamak üzerine ve top kazanmak üzerine müthiş bir çalışma yaptıklarını gördük"

  • "İNANILMAZ İKİ DERBİ OYNADILAR"

    Nihat Kahveci: Beşiktaş inanılmaz iki derbi oynadı, şampiyon olamasalar da taraftarın gönlünde Beşiktaş zaten şampiyon. Maça giderken bile taraftar özgüvenle gitti stada.

  • "ŞAMPİYON OLMA ŞANSI DAHA FAZLA"

    Sinan Engin: Beşiktaş'ı kutluyorum. Bu maçı alırsa taraftar alır diyorduk öyle de oldu. Bir futbol takımı düşünün. İki tane ezeli rakibini de yeniyor. Fenerbahçe'yi orada yendi, Galatasaray'ı da burada fena yendi. Beşiktaş yönetiminin sezon başında yapması gereken operasyonları geç yapmasından dolayı iş buralara geldi. Beşiktaş'ın şampiyon olma şansı rakiplerine göre oyun olarak daha fazla diyebiliriz.

  • "TARAFTARIN KATKISI BÜYÜK"

    Reha Kapsal/Fotomaç: Beşiktaş taraftarı takımını 90 dakika yükseltti. Yarattığı mükemmel atmosferle oyuncuların mücadelesine, isteğine, kazanma arzusuna büyük katkı yaptı. Geriye düştüğünde bile oyuncuların isyan edip tekrar galip gelmesindeki en önemli faktördü. Özellikle Salih, Hadziahmetovic ve Gedson, Galatasaray orta sahasına karşı yüksek dominasyonuyla bu alandaki makine dairesini mükemmel kullanarak maçı bu bölgede kazandı. Farklı sonuçlar elde etmek için alışılmışın dışında düşünmelisiniz ve kötü zamanda doğru strateji ve planlama yapmalısınız. Her maçın ve derbinin senaryosu ayrıdır, senaryoyu teknik adamlar yazar. Gişe hasılatı galibiyetle orantılıdır.

  • "BEŞİKTAŞ LİGE AYAR VERİYOR"

    Lemi Çelik/Cumhuriyet: Beşiktaş, Fenerbahçe’den sonra Galatasaray’ı da mağlup etti ve ligde şampiyonluk yarışına yeni bir heyecan kattı. Burada en büyük pay Şenol Güneş’in. Yaptırdığı transferlerle, takıma oynattığı futbolla, derbinin başından sonuna kadar skor ne olursa olsun mücadele gücüyle kazanma azmini asla yitirmeyen bir Beşiktaş yarattı. Bununla beraber mükemmel bir takım ruhu oluşturarak aldığı başarılı sonuçlarla da Beşiktaş taraftarının tribüne gelmesini sağladı. Kartal lige büyük bir ayar verdi.

  • "BEŞİKTAŞ DAHA ÇOK İSTEDİ"

    Osman Şenher/Milliyet: Fazla bir şey konuşmaya gerek yok. Beşiktaş maçı kazanmayı daha çok istedi, daha çok mücadele etti, bir çok da gol pozisyonuna girdi. Aboubakar net durumda üç tane kaçırdı ama dördüncüde takımının üçüncü golünü attı. Beşiktaş’ın galibiyeti hak ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

  • "GOL ÖZGÜVEN GETİRDİ"

    Serkan Korkmaz/Fotomaç: Gol pozisyonu bulmakta zorlansa da Galatasaray açısından işler yolunda görünüyordu. Beşiktaş'ın gol senaryolarıysa tıkanmış gibiydi, ta ki kornere kadar. Nitekim; gol Saiss'le geldi. Kısa boylu Galatasaray karşısında Beşiktaş'ın boy avantajı etkili olmuştu. Gol Beşiktaş'a sadece beraberliği değil özgüvenle birlikte oyun üstünlüğünü de getirdi. 2. yarının başında Aboubakar ve Cenk ile gole yakın oynayan Güneş'in takımıydı. Galatasaray baskı yediği dakikalarda yine klasik golünü yedi. Muslera'nın bu seferki suç ortağı Oliveira'ydı. Bu gol olmasa da Beşiktaş her an öne geçeceği golü atabilecek gibiydi doğrusu.

  • "TELAŞLI TOP KULLANDILAR"

    Erman Toroğlu/Sabah: Beşiktaş bu arada farkı da açabilir ama onlar öne geçtikten sonra maalesef telaşlı top kullanmaya başladılar. Dün gece Aboubakar etkili değildi. Çok top ezdi ve arkadaşlarına rahat pozisyonlar hazırlayamadı. Cenk çok çalıştı, iyi işler yaptı. Ama Beşiktaş'ın en iyisi Fernandes'ti. İyi yerlere girdi, topu ayağına aldı, mızrak gibi orta sahayı da geçti, defansın üzerine yüklendi. Çok iş yaptı, çok yoruldu. Bakınız; maç boyunca Beşiktaş kalecisinin kurtardığı bir pozisyonu söyler misiniz? Ya da Galatasaray'ın ahlar vahlar içinde kaçırdığı bir pozisyon! Yok…

  • "KORNERLERDE BAŞARILIYDI"

    Uğur Meleke/Hürriyet: Dün gecenin dikkat çekici detayı da, Beşiktaş’ın kornerlerde yakaladığı yüksek başarı yüzdesiydi. Gerek Amir Hadziahmetovic’in, gerekse Masuaku’nun kornerlerinde Beşiktaşlılar defalarca vurmayı başardılar. Özellikle Saiss’in bir golü, bir de net fırsatı vardı kafa vuruşlarıyla. Galatasaray benim gözlemlediğim kadarıyla kornerlerde alan/adam karma savunma yaptı. Dörtlü ilk hattın önündeki üç-dört adam bire bir eşleştiler Beşiktaşlılar’la. Ancak Saiss’in golünde Torreira’nın kendinden 15-20 santim uzun adamlara karşı alanı kapmak için verdiği enteresan savaş bence Galatasaray’ın duran top savunmasının dengesini de bozdu. İmkanınız varsa Saiss’in golünü tekrar izleyin, ne Oliveira, ne de Torreira’nın adam adama eşleşmeye uygun seçimler olduklarını düşünmüyorum ben.

  • "BEŞİKTAŞ ŞİMDİ ACABA DİYOR"

    Ahmet Çakar/Sabah: F.Bahçeliler, 2-0'dan İstanbulspor'a nasıl puan kaybettiklerine ve hatta 10 kişilik Beşiktaş'a nasıl yenildiklerine hayıflanıyorlardır. Beşiktaş'ta Gedson ve Redmond, hem hücumda hem defansa yardımda çok iyi oynadı. Savunmada Colley ve Saiss de öyle. Neredeyse bütün ortaları bertaraf ettiler. Maç biterken de Aboubakar, pastanın üzerine çileği koyuverdi. Sonuçta dün gece Beşiktaşlılardan çok belki de F.Bahçeliler sevindi. Geçen hafta bu zamanlar 'Her şey bitti' derken şu anda 'Acaba' diyorlar. Hakem Ali Şansalan ufak tefek hatalarına karşı böylesine kritik bir maçı çok iyi idare etti. Ufak tefek hatalar ise böyle derbilerde asla göz önüne alınmamalı.

  • "SAHANIN YILDIZI OLDU"

    Ömer Üründül/Sabah: Beşiktaş ancak 30 dakikada ilk ciddi atak girişimini yaptı. Kısa mesafede rakibini gecen Redmond'un ortasında iyi pozisyon alıp iyi yükselen Cenk, çerçeveyi tutturamadı. Sonra Beşiktaş tempoyu artırdı. Kornerden de beraberliği yakaladı. Beşiktaş ikinci yarıya çok etkili başladı. Galatasaray da takım olarak S.O.S. veriyordu. Beşiktaş'ta orta saha ve defans iyi mücadele etti. Redmond çok koştu. Gedson, sahanın yıldızıydı. En olumsuz performansı Cenk gösterdi. İlk defa derbi yöneten Ali Şansalan 3 gündür görülmemiş bir baskı altındaydı. Bu şartlarda bana göre çok iyi maç yönetti.

  • "GÜNEŞ'İN ÖNÜNÜ KESENLER UTANSIN"

    Zeki Uzundurukan/Fotomaç: Helal olsun Beşiktaş'a! Süper oynadılar ve haklı bir galibiyet aldılar. Şenol Güneş çok büyük hoca. Beşiktaş, Valerin İsmael ile ne durumdaydı, şimdi ne durumda! Uzay takımı gibi oldu Şenol Güneş'in Beşiktaş'ı. Yaz transfer döneminde 'Beşiktaş'a Şenol Güneş gelmeli. Valerin İsmael vakit kaybından başka bir şey değil' dedim defalarca yayınlarda. Ama Şenol Güneş'in hep önünü kesen birileri oldu. Hem de bunlar Beşiktaşlı ve bazıları da yönetici... Nerede o 'İsmaelciler!' Ve o Şenol Güneş, şimdi Beşiktaş'ı şampiyonluk yarışına ortak etti.

  • "BEŞİKTAŞ KAZANMAYI HAK ETTİ"

    Oktay Derelioğlu/Takvim: 2-1'den sonra Galatasaray atak yapıyor gibi görünse de ev sahibi takım Beşiktaş kazanmayı hak etti diyebilirim. Kendi saha ve seyirci avantajını Şenol Güneş ve öğrencileri daha iyi kullandı. Bundan sonra kalan haftalarda çok farklı bir lig izleyebiliriz. Ligin tansiyonu ve heyecanı da daha farklı olacaktır fikrindeyim. Bu maçın adamı bence Gedson Fernandes'ti.

  • "G.SARAY'I ÇOK ÇARESİZ BIRAKTI"

    Ali Gültiken/Sabah: Beşiktaş'ın ikinci yarıda ortaya koyduğu muazzam oyun Galatasaray'ı çok çaresiz bıraktı. Galatasaray'ın kulübeden yaptığı oyun ve oyuncu değiştirme düşüncesi de Beşiktaş'ın etkinliği dolayısıyla karşılık bulamadı. Aboubakar attığı muhteşem golle Beşiktaş forması altında Galatasaray'a karşı ilk gol sevincini yaşarken Beşiktaş, hak ettiği gibi bu maçı noktaladı.

  • "BEŞİKTAŞ PLANLARI BOZDU"

    Fatih Doğan/Sabah: Galatasaray, Dolmabahçe'deki büyük derbiyi galibiyetle kapatsa manşetlere adını "Galatasaray Şampi…" diye yazdırırdı. Beşiktaş planları bozdu, sayfaları bozdu, ligi karıştırarak yeni bir heyecan dalgası oluşturdu. İstanbulspor beraberliğiyle şampiyonluk yolunda karamsar bir ruh haline bürünen Fenerbahçe'ye umut oldu. G.Saray hâlâ favori ancak hiçbir şey eskisi kadar kolay olmayacak. Daha çok stres ve daha farklı gerilim yaşayacakları kesin.

  • "HESAPLARI ALTÜST ETTİ"

    Bilal Meşe/Milliyet: Eğri oturacağız, doğruyu söyleyeceğiz arkadaş... Kartal’ın futbolu belki sizleri tatmin etmemiş olabilir, ancak böylesi derbilerde ben skor tabelasındaki rakamlara bakarım. Kimi işaret ediyor Kartal’ı, gerisi detaydır, iyi oyunmuş, kötü oyunmuş, zerre kadar beni ilgilendirmiyor. Evet, Beşiktaş çok istedi ve zirveye tutunma adına önemli bir galibiyet daha aldı, Aslan’ın da hesaplarını alt üst etti. Görünen o ki, önümüzdeki haftalarda zirve yarışı çok şeylere gebe. Evdeki hesap bu oyunda çarşıya pek uymaz. Heyecanlı ve de adrenalini yüksek maçlar bizi bekliyor, hadi bakalım kolay gelsin.

  • "BEŞİKTAŞ EZDİ"

    Turgay Demir/Fotomaç: Kaptığı topu muhteşem bir vuruşla gol yapan Amir, sahada basmadık yer bıramayan Salih ve sakatlandığı pozisyonda bile pes etmeyip üç G.Saraylı'dan kurtulmayı başaran Gedson resmen Kartal'ın yüreğini çimlere seren isimlerdi. Beşiktaş bu maça hesap yapmadan çıkacacak ve kazanacak demiştim dünkü yazımda. Galatasaray'ın defans saplarından ve Muslera'nın eski Muslera olmayışından ve Okan hocanın da Ezber değişiklikler yapıp panik halinde hareket ettiğinden bahsetmiştim. dün gece manzara aynen böyleydi Galatasaray gezdi Beşiktaş ezdi.

  • "SON ANA KADAR SAVAŞ"

    Sinan Vardar/Fotomaç: Son yılların futbol kalitesi olarak en iyi derbisiydi. "Ne maç oldu" dedirtecek bir maç oldu. Beşiktaş hak ettiği bir galibiyeti alarak zirve yarışına renk getirdi. Galatasaray hala avantajlı ama Beşiktaşlı futbolcular açık ve net mesaj verdi; Son ana kadar savaş! Maçın hakemi Ali Şansalan tansiyonu yüksek derbiyi çok iyi yönetti. Galatasaraylı futbolucular hakemi etki altına almak istese de Şansalan sahada dik durdu. Bundan sonrası ne mi olur? Futbolda her şey olur. Tebrikler Beşiktaş...

  • "ÜÇ TAVŞAN ÇIKARDI"

    Attila Gökçe/Milliyet: Bu maçta Şenol Güneş’in şapkadan tavşan çıkarması gerektiğini yazmıştım… Bir değil, üç tavşan çıkardı Hoca. Saiss, Hadziahmetoviç, Aboubakar. O tavşanların arasına Gedson Fernandes’i de katmalıyız. O golle maçın akışı terse döndü. Bazı maçlarda rakibin yaptığı bir hamle, elde ettiği bir avantaj, aslında size yazılabilir. Dün yediği gol, Beşiktaş’ı uyandırmaya ve hareketlendirmeye yetti. Rosier de Masuaku da kanatları iyi kullanmaya başladılar. Redmond ve Cenk o kanat etkinliklerinde beklenen rollerini oynayarak gol için yaratıcı katkılara soyundular.

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