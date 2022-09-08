Yaza Mahsun damgası!

Mahsun Kırmızıgül, Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde başladığı konser maratonuna Bodrum'da yazın son konserini verdi.

Konserlerine saat 01.00'den sonra ses sistemini kapattırarak çıplak sesle devam eden şarkıcı, sevenlerinden yoğun ilgi gördü.

Mahsun Kırmızıgül, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sahne çalışmalarına devam edecek. Aynı zamana Avrupa turnesine de çıkan Kırmızıgül, yurt dışında da sevenleriyle buluşacak.