"BAZI İNSANLAR GERÇEKTEN ÖLMEZLER!"

'Prestij Müzik' yıllarını 'Prestij Meselesi' adıyla beyazperdeye yansıtmaya hazırlanan Kırmızıgül, "Bazı insanlar gerçekten ölmezler. Hilmi ağabeyim, yanımızda olmasan da, sen hep bizimlesin... Seninle yola çıkışımızın gerçek hikayesini yazdım. Öyle bir film yapacağız ki sonsuza kadar yaşayacaksın." dedi.