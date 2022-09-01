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Mahsun Kırmızıgül, Hilmi Topaloğlu'nu ölüm yıl dönümünde andı: Bazı insanlar gerçekten ölmezler!

Oyuncu ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, kariyerinde önemli bir yeri olan müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun ölümünün 19. yıl dönümünde duygularını dile getirdi. 'Prestij Müzik' yıllarını beyazperdeye yansıtmaya hazırlanan Kırmızıgül sosyal medya hesabından, "Bazı insanlar gerçekten ölmezler. Hilmi ağabeyim, yanımızda olmasan da, sen hep bizimlesin... Seninle yola çıkışımızın gerçek hikayesini yazdım. Öyle bir film yapacağız ki sonsuza kadar yaşayacaksın." mesajını paylaştı

01.09.2022 - 10:05 | Güncelleme: ABONE OL

  • Kardeşi Mustafa Toplaoğlu ve Burhan Aydemir ile kurdukları 'Prestij Müzik' şirketiyle bir dönem müzik dünyasına pek çok yıldız kazandıran Hilmi Topaloğlu, 1 Eylül 2003'te hayatını kaybetmişti.

  • "BİR YANIM ÖKSÜZ KALDI"

    Mahsun Kırmızıgül, 46 yaşında vefat eden Topaloğlu'nun ölüm haberinin ardından, "Bir yanım öksüz kaldı. Müzik dünyası son 20 yılın en büyük babasını kaybetti." sözleriyle üzüntüsünü dile getirmişti.

  • Kırmızıgül, bugün vefatının 19. yıl dönümü olan Topaloğlu'nu duygusal bir mesajla andı. Kırmızıgül, şöhret basamaklarını tırmanmasında önemli bir yeri olan Topaloğlu ile fotoğraflarını paylaşarak duygularını ifade etti.

  • "BAZI İNSANLAR GERÇEKTEN ÖLMEZLER!"

    'Prestij Müzik' yıllarını 'Prestij Meselesi' adıyla beyazperdeye yansıtmaya hazırlanan Kırmızıgül, "Bazı insanlar gerçekten ölmezler. Hilmi ağabeyim, yanımızda olmasan da, sen hep bizimlesin... Seninle yola çıkışımızın gerçek hikayesini yazdım. Öyle bir film yapacağız ki sonsuza kadar yaşayacaksın." dedi.

  • TOPALOĞLU'NA, ENGİN HEPİLERİ HAYAT VERECEK

    'Prestij Meselesi' isimli yapımda Hilmi Topaloğlu'nu Engin Hepileri canlandıracak. Filmde ayrıca son dönemin yıldızı parlayan isimleri arasında olan Melisa Döngel de rol alacak.

    Kırmızıgül'ün, yeni filmi için Haluk Levent ve Özcan Deniz’in gençliğini canlandıracak yetenekli oyuncular arıyor.

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