"CAST AJANSLARINA TÜRKİYE'Yİ ARATTIK"

Kırmızıgül, Twitter hesabından "Haluk, cast ajanslarına tüm Türkiyeyi arattık ama şu resimdeki senin benzerini bulamadık. 'Prestij Meselesi' filmi için tüm Ahbaplardan yardım bekliyorum." mesajını paylaştı.

Kırmızıgül, Instagram hesabından da, "Prestij Meselesi' filmi için fotoğrafta gördüğünüz şu arkadaşın benzerini arıyoruz. Sevgili Haluk'un benzerini vallahi filmde oynatacağım." dedi.