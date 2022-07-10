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Mahsun Kırmızıgül'den Haluk Levent paylaşımı: Benzerini filmde oynatacağım! - Magazin haberleri

Mahsun Kırmızıgül'den 'Haluk Levent' paylaşımı: Benzerini filmde oynatacağım!

Haluk Levent, takipçilerinin Kurban Bayramı'nı nostaljik bir fotoğrafla kutladı. Ünlü şarkıcının karesi sosyal medyada çok konuşuldu. Prestij Müzik'teki yıllarını beyazperdeye yansıtmak için çalışmalara başlayan Mahsun Kırmızıgül de fotoğrafa kayıtsız kalmadı. Kırmızıgül, Haluk Levent'in gençlik dönemlerine benzeyen bir kişiyi filmi için aradığını duyurdu

10.07.2022 - 08:12 | Güncelleme: ABONE OL

  • Son yıllarda kuruculuğunu üstlendiği AHBAP Derneği ile yardıma muhtaç insanlara yaptığı desteklerle gündemde olan Haluk Levent, sosyal medyadaki takipçilerinin Kurban Bayramı'nı yıllar önce çekilen bir fotoğrafıyla kutladı.

  • "İYİ BAYRAMLAR CANLARIM"

    Ünlü şarkıcı, yayınladığı fotoğrafına, "İyi bayramlar canlarım" notunu düştü. Levent'in paylaşımı kısa süre sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

  • "BENZERİNİ FİLMDE OYNATACAĞIM"

    Müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu’nun kurucusu olduğu Prestij Müzik dönemini anlatacağı yeni filmi 'Prestij Meselesi' için hazırlıklara başlayan Mahsun Kırmızıgül de fotoğrafa kayıtsız kalmadı.

  • "CAST AJANSLARINA TÜRKİYE'Yİ ARATTIK"

    Kırmızıgül, Twitter hesabından "Haluk, cast ajanslarına tüm Türkiyeyi arattık ama şu resimdeki senin benzerini bulamadık. 'Prestij Meselesi' filmi için tüm Ahbaplardan yardım bekliyorum." mesajını paylaştı.

    Kırmızıgül, Instagram hesabından da, "Prestij Meselesi' filmi için fotoğrafta gördüğünüz şu arkadaşın benzerini arıyoruz. Sevgili Haluk'un benzerini vallahi filmde oynatacağım." dedi.

  • "BANA BENZEYEN GENÇ ARKADAŞLAR..."

    Haluk Levent ise, "Duyduk duymadık demeyin. Bana benzeyen genç bir arkadaş varsa Mahsun Kırmızıgül twitinin altına yazsın. Meşhur olma garantisi var" ifadelerini kullandı.

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