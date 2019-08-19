Yaza damga vuran magazin olayları

19 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
SELEN GÖRGÜZEL'İN TABUTUN ÖNÜNDE FOTOĞRAF ÇEKTİRMESİ
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, usta sanatçı Enis Fosforoğlu'nun cenazesinde tabuta sarıldı. O anlarda da eşi Hamdi Alkan Selen Görgüzel'in tabuta sarıldığı anları fotoğrafladı. Bu tartışılan anlar da objektifler tarafından kaydedildi.
Selen Görgüzel'in bu görüntüleri tepki topladı. Alkan kendisine gelen eleştiriler üzerine konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
Görgüzel şunları söyledi:
Bugüne kadar hayatımı evladımı ailemi hiçe sayarak beni bir magazin figürü haline getirmeye çalıştınız ses etmedim...Hepinizle arkadaşlık dostluk ettim onların da işidir dedim! ama bu sefer olmadı çok canımı yaktınız hem de acım varken yaptınız hiç bir zaman affetmeyeceğim... Bu haberi yapan hem Allah katında hem de adalet önünde hesabını verecek!" ifadelerini kullandı.
Vicdansızsınız! Lanet olsun sizin magazin anlayışınıza! Benim canımı acımı sorgulayacak kadar kendinizi Allahlaştırmaya kalkıyorsunuz! Baba dediğim Enis abimi kaybetmişim yüreğim dağlanırken tabut başındaki fotoğraflarımı paylaşıp acımı şova döndüren sizsiniz!
Bir de tabut başında poz verdi diye haber yapmışsınız yazık size! Eşimden ben rica ettim. Enis babamın tabut ve cenaze fotoğraflarını çek diye çünkü hayat Instagram'dan ibaret değil. Aile arşivi denen bir şey var. Acını sevincini özel sakladığın! Ben çekip bir yerde mi paylaştım? çeken siz! Haber yapan siz! Yerilen ben! Enis baba çok özür dilerim böyle saçma sapan bir magazin haberinde adın benim yüzümden geçtiği için!
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