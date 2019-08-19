Yaza damga vuran magazin olayları

Ayrılık iddiaları ilk olarak Beren Saat'in kendi doğum günü olan 26 Şubat'ta paylaştığı mesajla ortaya çıkmıştı. Instagram sayfasında siyah beyaz makyajsız bir fotoğrafını paylaşan Saat, altına şu notu düşmüştü:



"Bugün bir yaşıma daha girdim! İnsanların yaş aldıkça ne kadar acımasız olabildiği gerçeğiyle; hepsinin aslında aynı kusursuz bebek olarak Dünya’ya geldiği bilgisi arasında bocalamaktayım. Bir yandan kolektif bir aşkta yüzdüğüm, bir yandan en yakınımda nefreti hissettiğim bu yaş günümde artık ağlamayı aşmış, gelene gülmekteyim. Ayak bastığım en karanlık doğum günüm olduğunu düşündüğüm anda Efe'yle şarkımız ‘Hero’ çalınca birden mutfaktaki radyoda, ruhuma yeniden ışık yayıldı. Bence hayatımın ikinci yarısı daha güzel olacak. Yaşamın benim için inci gibi sıraya dizdiği travmalardan sonra bunu bekliyor, bunu umuyorum. Bir direniştir yaşamak ve bir akıştır aynı zamanda; bir kabulleniştir, parçalanıştır, bütünlenerek yeniden doğuştur; bir serzeniştir yaşamak; ani bir yüzleşmedir, yeniden tanışmadır, yolun yarısında bastan başlamadır; deli derlercesine bir gülüştür; insan incitmemektir şahsi incinmişliklerinden ötürü; bir dinleyiştir vaaz vermeden, ikna oluştur sual etmeden; bir diz çöküştür eğilebildiğince ve fakat dimdik bir inanıştır da yasamak; öyle bir seviştir ki herkesi olduğu gibisine… İyi ki varsınız , iyi ki doğduk!”