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Yaz sıcaklarına doğru biraz daha ıslanacağız

Sağanak yağışların sürdüğü birçok şehre İstanbul da eklendi. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel ise hafta sonu etkili olacak yaz sıcaklarına doğru megakentte zaman zaman sağanak yağışın görüleceğini kaydetti

Giriş: 19.06.2023 - 16:16 | Güncelleme: ABONE OL
Yaz sıcaklarına doğru biraz daha ıslanacağız! İşte beklenen hava durumu İstanbul - Son dakika haberler
Yaz sıcaklarına doğru biraz daha ıslanacağız
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Türkiye’de şiddetli hava olayları bu pazartesi de sürüyor. Yarından itibaren etki alanları artık daralacak fakat bugün su baskınları ve sel riski olan yerler var.

Tekirdağ-Şarköy-Biga arasında ve Sivas-Suşehri arasında kalan alanda su baskınları yaşanabilir. Eskişehir-Bolu arasında akşam yaklaşırken kuvvetli yağmur, Ankara’nın kuzey ilçelerinde de yine kuvvetlice yağış geçişleri görülecek.

Salı günü (yarın) ise Batı Karadeniz’den İstanbul’a geniş bir alanda hava yağmurlu, Düzce-Kandıra ve Sakarya genelinde zemin katlarda su baskınları riski var. Ayrıca Sakarya-Bartın arasındaki dere kıyılarında taşkınlar görülebilir. Uzun süreli ve kuvvetli yağmur Batı Karadeniz’de yarın hayatı olumsuz etkileyecektir, hazırlıklı olmakta yarar var.

İstanbul’un doğu ilçeleri yarın sabah-öğle arasında orta kuvvetli bir yağmurla ıslanırken şehir hafta sonu gelirken yaz havasına doğru geçiş yapacak görünüyor. Marmara genelinde 22 Haziran - 27 Haziran arasında güneşli 5 gün yaşanmasını bekliyoruz, bu durum kıyı Ege ve Akdeniz için de geçerli.

Hava sıcaklıkları Marmara’da 26 ila 30°C arasında seyrederken güney ve batı kıyıları 32°C’lere kadar ısınacak, hafta sonu yaz havası geliyor. Yağmurların çarşamba ve perşembe günleri de süreceği Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz, cuma gününden (23 Haziran) itibaren güneşli günlere uzanıyor.

Not: Uzun vadeli tahminlerde 27-28 Haziran Marmara dahil çoğu bölgede yeni yağışlar ve serinlik oluşacak görünüyor fakat bu tahmini takip etmekte yarar var. Mayıs ve Haziran aylarında topladığımız yağış miktarları, uzun yıllar ortalamasıyla kıyaslandığında Ankara’da yüzde 300, Ege Bölgesi genelinde yüzde 250 oranında artış gösterdi. Bu en sulak ilkbaharı geride bırakmak üzereyiz. Sağlıklı günler.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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