Yaz meyveleriyle yapabileceğiniz galetta tarifi
Yazın sıcak havalarda tercih edebileceğiniz meyveli tatlılar hem içinizi ferahlatır hem de ağırlık yapmaz. İşte yaz meyveleri ile yapabileceğiniz tadı damağınızda kalacak galetta tarifi.
- 1
ŞEFTALİLİ GALETTA
Yaz aylarında dondurma ile servis edebileceğiniz şeftalili galetta favori tatlılarınızdan birisi olabilir.
Malzemeler
125 gram soğuk tereyağı
1,5 yemek kaşığı şeker
1 çay kaşığı tuz
1,5 su bardağı un
3 yemek kaşığı su
1,5 yemek kaşığı nişasta
1,5 yemek kaşığı şeker
- 2
YAPILIŞI
Un, toz şeker ve tuzu bir kaba alın ve karıştırın. İçerisine tereyağını ekleyip yoğurun. Yavaş yavaş su ekleyin ve yoğurmaya devam edin.
Bir araya topladığınız hamuru, hava almayacak şekilde streç filme sarın ve buzdolabında 1 saat bekletin.
O esnada şetfalileri ince dilim yarım ay şeklinde kesin. Derin bir kapta nişasta ve şekeri karıştırın. Şeftalileri bu karışım ile harmanlayın. Üzerini kapatıp buzdolabında 10 dakika bekletin.
- 3
Tezgaha bir pişirme kağıdı çıkarın dolapta dinlendirdiğiniz hamuru açın. Buzdolabındaki şeftalileri hamurun üzerine yerleştirin. Daha sonra hamurun kenarlarını katlayın ve fırça yardımı ile kalan suyu hamurun üzerine sürün.
Son olarak hamurun kenarlarına toz şeker serpin. Fırını 180 dereceye getirin ve 25, 30 dakika pişirin. Dondurma ile servis edin.
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