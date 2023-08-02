Yaz meyveleriyle yapabileceğiniz galetta tarifi

YAPILIŞI

Un, toz şeker ve tuzu bir kaba alın ve karıştırın. İçerisine tereyağını ekleyip yoğurun. Yavaş yavaş su ekleyin ve yoğurmaya devam edin.

Bir araya topladığınız hamuru, hava almayacak şekilde streç filme sarın ve buzdolabında 1 saat bekletin.

O esnada şetfalileri ince dilim yarım ay şeklinde kesin. Derin bir kapta nişasta ve şekeri karıştırın. Şeftalileri bu karışım ile harmanlayın. Üzerini kapatıp buzdolabında 10 dakika bekletin.