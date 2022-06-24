Usta oyuncu Demet Akbağ’ın birbirinden ünlü yarışmacılar ve konuklarıyla birlikte yaz ekranını eğlenceye boğacağı ‘Güldürme Beni’nin ilk tanıtımında, yarışmacıların birbirinden komik anları yer aldı.

YAZ EKRANINI KAHKAHAYA BOĞACAK ‘GÜLDÜRME BENİ’DEN İLK TANITIM!

Gülenin kaybedeceği programın yarışmacıları Ersin Korkut, Suzan Kardeş, Sinan Çalışkanoğlu, Aslı Bekiroğlu, Sadi Celil Cengiz, Mustafa Üstündağ, Nursel Köse birbirinden eğlenceli halleriyle dikkat çekecek.

YARIŞMACILARIN HER ANI KAYIT ALTINDA

Demet Akbağ’ın tüm eğlenceye yön vereceği programın sunuculuğunu Şahin Irmak üstleniyor. ‘Güldürme Beni’de her anları duvarlara ve eşyalara gizlenmiş kameralarla saniye saniye kaydedilen yarışmacılar, rakiplerinin şakalarına gülmemek için elinden geleni yapacak. Demet Akbağ ünlü konuklarının da desteği ile her bölümde yarışmacıların işini daha da zorlaştıracak.

Yaz ekranında kahkaha fırtınası estirmeye hazırlanan ‘Güldürme Beni’ çok yakında Show TV’de başlıyor.