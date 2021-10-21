Yayladaki cinayette yeni gelişme

Reşadiye ilçesi Bozcalı beldesi Büyük Yayla mevkiinde meydana gelen olayda, 4 çocuk babası İbrahim Altay (70) bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetle ilgili soruşturma başlatan Jandarma ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı.

İlçe jandarma komutanlığında şahısların sorgu işlemleri devam ederken, Tokat Devlet Hastanesi'nde otopsi yapılan Altay'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Altay’ın cenazesi defnedilmek üzere Bozçalı beldesi cenaze aracı ile beldeye gönderildi.