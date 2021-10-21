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4 çocuk babası yaylada bıçaklanmış halde bulundu

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, 4 çocuk babası İbrahim Altay'ın, yaylada defalarca bıçaklanmış halde cansız bedeni bulundu

21.10.2021 - 07:43 | Güncelleme: ABONE OL
Yaylada bıçaklanmış halde bulundu
Yaylada bıçaklanmış halde bulundu
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İHA

Tokat'ın Reşadiye ilçesi Bozcalı beldesi Büyük Yayla mevkiinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, yaylada yerde hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar jandarmaya haber verdi.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri şahsın İbrahim Altay (70) olduğunu tespit etti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Altay'ın öldüğü tespit edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden bir çok bıçak darbesi ile öldürüldüğü tespit edilen yaşlı adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere Reşadiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evli 4 çocuk babası olan Altay'ı öldüren kişi veya kişilerin tespit edilmesi için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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