Yaz sıcaklarından bunalanların başlıca tercihleri arasında yer alan yaylalar, Türkiye'nin farklı şehirlerinden tatilciler tarafından ziyaret ediliyor.
DHA'nın haberine göre kamp tutkunlarının yanı sıra, gökyüzü gözlemcileri ile botanik ve yaban hayatı gözlemcilerine ev sahipliği yapan doğa kampları, yabancıların da ilgi odağı. Yayla ve eko turizmin görsel güzelliğinin yaşandığı, yerli- yabancı yüzlerce tatilcinin kamp kurarak zaman geçirdiği Isparta'nın Aksu ilçesi sınırlarındaki Başpınar Tabiat Parkı, güzelliğiyle göz dolduruyor.
Deniz seviyesinden 1365 metre yükseklikte bulunan parkın içinde, kamp ve günübirlik mesire alanları bulunuyor. Botanik tur, yaban hayatı gözlemleme, gökyüzü yıldız fotoğrafçılarının ve kampçıların ilgi gösterdiği parkın yakınlarında da yüzyıllara meydan okuyan Zindan Mağarası bulunuyor.
SARKITLAR ÖZENLE KORUNUYOR
765 metre uzunluğundaki Zindan Mağarası, bölgeye gelenlerin beğenisini topluyor. Aksu Çayı boğazının güneye bakan yamacında, deniz seviyesinden 1300 metre yükseklikte yer alan mağara, içindeki sarkıtlarla öne çıkıyor. Mağara içinde damlataş, akmataş, kenartaş ve yer altı deresinin oluşturduğu aşınım ve sarkıtlar bulunuyor. Ayrıca, mağaranın bazı bölümlerinde minyatür kanyonlar oluştuğu da dikkat çekiyor. Mağara içinden akan suyun kalsiyum ve magnezyum değerlerinin yüksek olması da cilt sorunları yaşayan tatilcileri kendine çekiyor.
Tabiat parkının ortasından geçen akarsu ise soğukluğu nedeniyle 'karpuz çatlatan' olarak adlandırılıyor. Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen kamp tatilcilerinin ziyaret rotasında bulunan bölgede, irili ufaklı çadırlar kuruluyor. Kimileri ışık kirliliğinin olmadığı bölgede gökyüzünü gözlemliyor, kimileri de bölgedeki botanik dokuyu inceliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!