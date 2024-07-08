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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yayla için taşlı sopalı kavga! | Son dakika haberleri

        Yayla için taşlı sopalı kavga!

        Van'da meydana gelen yayla arazisi kavgasında ortalık savaş alanına döndü. Taşlı sopalı kavgada 1'i kadın 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 10:43 Güncelleme: 08.07.2024 - 10:43
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        Yayla için taşlı sopalı kavga!
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        Van'da mahalle ile mezrada oturanlar arasında 'yayla arazisi' meselesi nedeniyle çıkan taşlı, sopalı kavgada 1'i kadın 3 kişi yaralandı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre olay, Başkale ilçesine 70 kilometre uzaklıktaki Oğulveren Mahallesi'ndeki yaylada meydana geldi.

        Oğulveren Mahallesi ile Mazılı mezrasında oturanlar arasında uzun süredir devam eden 'yayla arazisi' meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

        JANDARMA GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

        İki yerleşim yerinde oturanlar, koyun sağmak için gittikleri yaylada kavga etti. Kadınların da karıştığı taşlı sopalı kavgada 1'i kadın, 3 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılırken, jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

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