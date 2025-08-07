Habertürk
        Yayıncılar, Ozzy Osbourne belgeseli için yarışıyor

        Yayıncılar, Ozzy Osbourne belgeseli için yarışıyor

        'Karanlıklar Prensi' lakaplı heavy metal yıldızı Ozzy Osbourne, ölümünün ardından ilginin yüksek olması nedeniyle, yayıncı kuruluşların belgesel yarışına girmesine neden oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2025 - 11:47 Güncelleme: 07.08.2025 - 11:48
        Yayın dünyasında Ozzy Osbourne yarışı
        Heavy metal müziğin efsanevi ismi Ozzy Osbourne'un ölümünün ardından, sanatçının son zamanlarını anlatan belgeseller hazırlanıyor. Parkinson hastalığıyla mücadelesinin ardından 76 yaşında hayata veda eden 'Karanlıklar Prensi' lakaplı Osbourne için iki yayın kuruluşu yarış halinde.

        BBC ve Paramount, Osbourne'un ölümünün ardından ilginin yüksek olması nedeniyle onun belgeselini yayınlayan ilk kuruluş olmak istiyor.

        Paramount, 'Ozzy Osbourne: No Escape From Now' adlı belgeseli yayına hazırlıyor. Yayıncı, belgeselin rock efsanesinin zorlu hayatının ve son bir performans için sahneye çıkma mücadelesinin anlatılacağını açıkladı. Filmin belgeleyeceği son Osbourne performansı, şarkıcının ölümünden sadece 17 gün önce, 5 Temmuz'da Birmingham'da gerçekleşen Black Sabbath ile birlikte verdiği konserdi.

        BBC de 'Home To Roost' olarak adlandırılan belgeselde son rötuşların yapıldığını ve filmin, Osbourne ailesinin Los Angeles'ta geçirdiği yılların ardından İngiltere'ye dönüşünü konu alacağını açıkladı. Osbourne'a bu dönemde Parkinson teşhisi konmuş ancak film yapımcılarına belgeseli devam ettirme izni verilmişti.

        Sony'nin de sanatçı İngiliz sanatçı hakkında üçüncü bir belgesel üzerinde çalıştığı söyleniyor ancak bunun gelecek yıla kadar yayınlanması beklenmiyor.

        Ölüm belgesine göre; Osbourne, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Sanatçı, geçen hafta ailesi ve çok sayıda rock sanatçısının katıldığı özel bir cenaze töreniyle Buckinghamshire'daki malikanesinin arazisine defnedildi.

        #Ozzy Osbourne
        #belgesel

