TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'de 2019-2020 sezonu için küme düşmenin kaldırıldığını ve gelecek sezonun 21 takımla oynanacağını açıkladı. Alınan bu karara yayıncı kuruluş beIN Sports'tan tepki geldi. Digiturk Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Saad Saleh Al-Hudaifi, "Kimse bize bu konudan bahsetmedi. Bizim için çok zor bir durum. Ligi bu şekilde yayınlamak kolay değil" dedi.

Al-Hudaifi'nin açıklamaları şöyle:

"Digiturk Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Saad Saleh Al-Hudaifi: "Dürüst olmak gerekirse benim için büyük bir sürpriz. TFF'yle geçtiğimiz ay, 4 kez görüştük. Kimse bize bu konudan bahsetmedi. Covid'den ve gelecek sezondan bahsediyorduk. 18 takımdan, 21'e çıkması; yayıncıya sorulmadan verilebilecek bir karar değil, bence doğru bir karar değil. Günlük işimizi, prodüksiyon maliyetimizi etkileyecek, kanallarımızın stratejisini etkileyecek. 114 maç yayınlayacağız. %2 daha fazla maç olacak. Coğrafi durumu da konuşmamız lazım. 3 farklı şehirde olan kulüplerden bahsediyoruz.

Daha çok ekip, daha çok yayın aracı kiralamak zorundayız. Bu, bizim için çok zor bir durum. Ligi bu şekilde yayınlamak kolay değil. TFF'nin kararlarına saygı duyuyoruz, onlarla birlikte çalışmaktan da mutluyuz fakat bunun, resmi bir şekilde bize sorulmasını isterdik, verilerle onlara dönmek isterdik.

"KORSAN YAYINCILIKTAN ÇOK CİDDİ ZARAR GÖRÜYORUZ"

Biz, kulüplerin, TFF'nin ortağıyız. Türkiye markasını, 108 ülkede tanıtıyoruz. Bu karar, benim için çok büyük bir sürpriz oldu. Korsan yayıncılıktan çok ciddi zarar görüyoruz. Kulüpler zarar görüyor korsan yayıncılıktan. Diğer konuları konuşuyoruz ama korsan yayıncılığı konuşmamız lazım. Biz, ortağız. Resmi yayıncıyla bunların konuşulması gerekiyor. Geçen sezon, korsan yayıncılık üzerine ciddi bir toplantı yaptık. Geçen sezondan, bu sezona kadar herhangi bir aksiyon alınmadı.

Az önce, Twitter'da bir izleyicimiz sormuştu, 'Bu öneri yayıncıdan mı geldi?' diye. Hayır, kesinlikle hayır. Biz, böyle bir şey istemedik ve sizlerle birlikte canlı duyduk. Bu kararla ilgili resmi bir mektup, talep, herhangi bir e-mail bile almadık."