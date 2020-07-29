Süper Lig'de küme düşme 2019/2020 Cemil Usta Sezonu için kaldırıldı. Gelecek sezon lig 21 takımla oynanacak. 2021-2022 sezonu ise 20 takımla oynanacak. Yeni Malatyaspor, Kayserispor ve Ankaragücü yoluna Süper Lig'de devam edecek. Yeni "yabancı sınırı" kuralı da 1 sezon ertelendi. TFF Başkanı Nihat Özdemir, harcama limitlerinin 4 Ağustos'ta duyurulacağını bunun ardından Kulüpler Birliği ile bu konuda görüşeceklerini de açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil basın toplantısı düzenliyor. Açıklamalardan satır başları:

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu:

Çok önemli düşüncelerimizi değerlendirdik. Çok verimli ve bereketli oldu. Dünyanın en gelişmiş spor merkezlerinden birini yakında açacağız. Federasyonlarımızla olsun, diğer paydaşlarla olsun, çok önemsiyoruz. İş birliklerimiz sürecek. Bir ve beraber olduğumuz sürece Türk sporunun çıkarları için başaramayacağımız hiçbir şey yok. Çok önemli bir süreç yaşıyoruz dünya olarak. Ülkemiz çok ileride. Tüm gelişmiş ülkelere model olacak durumda. Sürecin etkilediği en önemli konulardan biri de spor. Ertelenmeler, iptaller... Hamdolsun ki bu süreci hemen hemen bitirme noktasına da geldik. Emeği olanları kutluyorum.

Kulüpler Birliği dün bir toplantı yaptı. Bugün de tartışmalar çerçevesinde kararlar alındı. 'Düşenin dostu olmaz' sözünü uygulamayıp birbirini destekleyen kulüplerimizi tebrik ediyorum. Gerek kulüplerin düşme noktasında, gerek yabancıyla ilgili erteleme durumu, BAL ligi ile ilgili kararları ben sporun tüm paydaşlarına hayırlı olmasını diliyorum.

TFF Başkanı Nihat Özdemir:

Bildiğiniz gibi dün Kulüpler Birliği bir toplantı yaptı. 20 kulüp, ligden düşmenin kalkmasını istedi. Sayın Sepil bu tavsiye kararını açıkladı. Bu bir dilekçeyle yönetim kurulumuza sunuldu. Daha önce 7 takım bu talepte bulunmuştu. Yönetim kurulu olarak ligleri oynatarak tamamlamak istedik. Bugün geldiğimiz noktada ligi tamamladık. Kulüplerin büyük fedakarlıklar yaptı. Süper Lig Kulüpler Birliği'nin ligden düşme olmasın talebini değerlendirdik. Pandemiyi konuştuk, oy birliğiyle alınan kararla Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de düşme olmayacaktır. Süper Lig, 2020/21 sezonu 21 takımla oynanacaktır, 4 takım küme düşecektir. Daha sonra 20 takımla oynanacaktır. 1. Lig 18 takımla oynanacaktır. 2. Lig 39 takımla oynanacaktır. 3. Lig 67 takımla oynanacaktır.

21 takımla oynanacak olması gelir dağılımında farklılık, maç sayısının artması ve fikstür sıkışması da olacaktır. Bunları TFF olarak revize edip paylaşacağız.

Bir diğer ortak tavsiye kararı yabancı sınırı kuralının 1 yıl ertelenmesiydi. Bu talebi de değerlendirdik. Oy birliğiyle aldığımız kararla 2020/2021 değil, bir sonraki sezon olan 2021/2022 sezonundan itibaren uygulanacaktır.

Harcama limitleri, 4 Ağustos yani transferin ilk günü açıklanacaktır. Bunun ardından Kulüpler Birliği ile lisans kurulu bir araya gelip çalışma yapacaktır. Tüm kararların hayırlı olmasını diliyorum.