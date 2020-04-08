Ahmet Selim Kul aselim@cyh.com.tr

Koronavirüs salgınını bütün dünyayı birçok alanda çok olumsuz etkilerken, gözle görülür etkilerinin en çok hissedildiği sektörlerden biri de spor ve futbol oldu. Bütün spor organizasyonları durdurulurken bu dev sektörü de dünya çapında doğal olarak çok zor günler bekliyor.

Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; bu kapsamda ülkemizdeki yayıncı kuruluş olan Bein Media Group da Türkiye Futbol Federasyonu'na bir mektup gönderirken Süper Lig ve 1. Lig naklen yayın lisansı için yaptığı ödemeleri, ligler yeniden başlayana kadar donduracağını bildirdi. Bu karar bazı eleştirilere yok açarken, Bein Media Group yetkililerinden edilen bilgilere göre bu kararın altında çeşitli sebepler yatıyor.

Yayıncı kuruluşun liglerin dondurulduğu bu süreçte, abonelerine 2 aylığına spor paketlerini dondurma hakkı veya daha fazla eğlence içeriğine erişim hakkı gibi farklı seçenekler tanıdıklarının altı çizilirken aynı zamanda bayilere de, ödemeler dahil her konuda yardımcı olunacak. Restoran, kafe gibi işletmelerin kapalı olması nedeniyle bu üye işyerlerinin taksit ödemelerinde erteleme gibi kolaylıklar sağlanacak.

TFF'nin açıklaması sonrası liglerin tekrar başlamasına yönelik beklentinin mayıs ayından haziran ayına sarkarken yaşanan bu büyük belirsizlik dolayısıyla sözleşmenin dondurulduğu belirtildi. Yayıncı kuruluş yetkilileri dünya genelinde bazı yayıncıların naklen yayın sözleşmesini iptal ettiğini fakat kendilerinin bu yola başvurmak yerine liglerin ne zaman tekrar başlayacağı, kalan maçların hangi koşullar altında oynanacağı gibi konu başlıkları netleşinceye kadar mevcut sözleşmenin dondurulmasının en hakkaniyetli karar olduğuna inanıyorlar.

Yayıncı kuruluş ayrıca yayın şirketlerinin bu zorlu dönemden en fazla etkilenen işletmeler arasında olduğunu vurgularken ticari gelirlerinin ciddi bir şekilde azalmasına rağmen yayın operasyonunun kesintisiz devam ettiğini, dolayısıyla da bu zorlu dönemde diğer sektörlere ve şirketlere nazaran daha fazla etkilendiklerini ifade ettiler.

DÜNYA GENELİNDE YAYINCILARDAN BENZER ADIMLAR

Dünya genelinde Canal+ (Fransa),DAZN (Kuzey Amerika dahil tüm pazarlar),NENT/İskandinavya, RTBF (Belçika) gibi spor karşılaşmalarının naklen yayın haklarını elinde bulunduran çeşitli kuruluşların da yaptıkları ödemeleri durduğunu hatırlatan Bein Media Group yetkilileri bu kararların mevcut zorlu koşullarda tüm dünyada uygulandığının altını çiziyor. Bu kararların lig ve federasyon yönetimleri tarafından da da bu dönemi mümkün olan en az hasarla atlatma amacıyla birbirlerine destek olma adına makul karşılandığı ifade ediliyor.

beIN Media Group yetkilileri ayrıca TFF ile uzun süredir devam eden işbirliklerini uzun yıllar devam ettirmek istediklerini ve Türk futboluna katkı sağlamayı sürdürmeyi arzuladıklarını belirttiler.

İşte yayıncı kuruluş alınan ödemeleri dondurma kararının altında yatan sebepleri bu şekilde sıralarken, Türkiye ve dünyada futbol piyasasını önümüzdeki günlerde nelerin beklediği ise büyük bir merak konusu oluşturuyor...