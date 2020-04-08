08 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tüm dünyadaki bir çok iş kolu gibi futbol endüstrisi de Covid-19 pandemisinin olumsuz etkisi altında. Avrupa'da henüz 2. ayında olan pandeminin etkisi futbol dünyasına şimdiden etki etti.
• Avrupa'da birçok kulüp maaş indirimini dile getiriyor.
• Rangers, teknik kadro ve yüksek ücretli profesyonellere 3 ay maaş ödemeyeceğini; bu fedakarlık sayesinde diğer çalışanların maaşlarının ödenebileceğini açıkladı.
• Liverpool'da oyuncular hiçbir çalışanın işten çıkarılmaması karşılığı belli oranda indirim yapmayı kabul ettiler.
• Wayne Rooney, "Neden futbolcular günah keçisi ilan ediliyor" diye bir çıkış yaptı.
• Bundesliga'daki 4; alt ligdeki 5 kulübün, eğer maçlar başlamazsa mayıs sonunda iflas edeceği açıklandı.
• Lyon Başkanı Aulas, liglerin oynanmaması halinde Fransa kulüplerinin en az yüzde 70'inin iflas edeceğini söyledi..
• İtalyan futbolcularını temsil eden Oyuncular Birliği, liglerin iptal edilmesi halinde yüzde 20 ücret indirimini kabul edeceklerini; lig oynanacaksa bu indirimi yapmayacaklarını açıkladı.
• Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin sponsorları ve yayıncıları UEFA'ya yeni ödeme yapmıyor. Turnuvanın iptali halinde ücret iadesi istiyor.
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Bu gelişmelerden de anlaşıldığı üzere futbol dünyası; 'oyuna bağımlı.' Oyun yoksa para yok; para yoksa dönecek bir ekonomi yok. Bu durum sadece 2 ayda ortaya çıktı. Pandeminin daha da uzun süre devam etmesi halinde iflaslar kaçınılmaz.
Hemen hemen her davada futbolcu lehine karar veren FIFA dahi resmi bir açıklama yaptı ve bu dönemde ödeme yapamayan kulüplere anlayış göstereceğini açıkladı. Kulüplere, "Sulh yoluyla çözemezseniz ben sizi zor duruma sokmam" dedi.
Şartlar bu haldeyken, Türkiye'de de bir gelişme oldu.
beIN Sports, TFF'ye bir mektup yazarak ödemeleri yapamayacağını bildirdi.
Yani dünden itibaren kulüplerimizin beklediği ödeme artık gelmeyecek.
Bu durum çok yakın bir zamanda kulüplerimizi de etkileyecek. Ödeme alamayan kulüpler doğal olarak çalışan azaltacak ve oyuncuya ödeme yapamayacak. Bu durumun bir süre daha süreceğini düşünürsek oyuncuların ödemelerini almaları çok uzun süre mümkün olmayacak.
Oyuncu ve ödeme kelimeleri yan yana gelince yüksek ücret alan az sayıda isim akla geliyor. Oysa Süper Lig'de görece düşük ücrete oynayan bir sürü oyuncu var. Hele hele alt liglerdekilerin 2-3 aydan fazla hiç ödeme alamaması bildiğin geçim sıkıntısı yaratacaktır. O nedenle "Ligler başlamaz" diyenlerin gerekçeleri ne kadar haklı olursa olsun liglerin başlamasını bu saydığım gerekçelerden ötürü en başta futbolcular isteyecektir. "Biz oynayalım, siz de paralarımızı ödeyin" diyeceklerdir. Tıpkı her gün işe gitmek zorunda olan çalışanlar gibi.
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