UEFA EURO 2020 kapsamında Türkiye-Galler karşılaşması öncesi Bakü’deki basın mensuplarıyla bir araya gelen TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren önemli açıklamalarda bulundu.

Uluslararası etki oluşturmak ve dijitalleşme olmak üzere TRT olarak iki stratejileri olduğunu belirten Eren, strateji bazlı çalıştıklarını söyledi. Tüm kanalların Yayın Strateji Merkezi’nde iş planlarının yapıldığını vurgulayan Eren şunları kaydetti:

“Yayın Strateji Merkezimizden çok ilginç sonuçları olan raporlar çıkıyor. Saha araştırması, toplumsal, semantik, duygusal analiz çalışmaları yapıyoruz. Orada yaptığımız çalışmaların neticesinde Türkiye’nin ne tür dizi, program ve içeriğe ihtiyacı olduğu konusunda fikir ediniyoruz. YSM’de çalışanların tümü akademisyenlerden oluşuyor. Profesörler var. Ana başlıklar var; toplum başlığı, toplumun altında kadın, aile var. Şimdi her biriyle ilgili zaten düzenli araştırmalar yapıyoruz. Ayrıca anketler de var. Şimdi tarımla ilgili çalışıyoruz. Tarım sektörünün de bir ihtiyacı var. Eskisi gibi sabah erken saatte TRT 1’de tarım programına başlayalım istiyoruz. Örneğin Türkiye’de girişimciliği nasıl daha fazla teşvik edebiliriz diye bir girişimcilik araştırması yaptık. Bunun üzerine programlar belirledik. TRT Haber belirli periyotlarla programlar yapıyor, TRT 1’de yeni bir program yapılacak. Gönül Dağı dizisindeki o girişimcilik modelini biraz daha büyüteceğiz. Belki girişimcilikle ilgili bir dizi de yaparız.”

YURTDIŞINDAN 'TEŞKİLAT'A BÜYÜK TALEP VAR

Yayın Strateji Merkezi tarafından yapılan araştırma ve saha çalışmaları sonucu dizi ürettiklerini ifade eden İbrahim Eren, “Uyanış: Büyük Selçuklu bu merkezimizin yaptığı tarihi araştırmalar sonucunda çıktı. Bir başka araştırma sonucunda ise izleyicimiz TRT’de haftada bir gün de olsa mutlaka pozitif hava veren bir aile dizisine ihtiyacı olduğunu tespit ettik” dedi.

YSM tarafından çok uzun zamandır 'Teşkilat' dizisinin hazırlığını yaptıklarını ifade eden Eren, toplumun bu tarz yerli ve milli değerleri taşıyan bir dizi beklediğini söyledi. Son dönemde Teşkilat özelinde yurt dışından TRT’ye yoğun talep geldiğini belirten Eren, “Başka kanalların cesaret edemedikleri işleri yapmaya çalışıyoruz. TRT olarak bu alanda öncü konumdayız. Her zaman stratejik ilerliyoruz. Her yaptığımız işi planlı bir şekilde yapıyoruz. Dizilerimizin çoğunun yurt dışı satışları yapıldı. Latin Amerika ve Asya ülkeleri en çok talep eden ülkeler arasında yer alıyor. Teşkilat dizisi özellikli, titizlik gerektiren bir dizi. Diziyi İsrail’e sattık,” açıklamalarında bulundu.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren

“ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİCİ OYUNLAR YAPIYORUZ"

Dijitalleşme ile ilgili birçok önemli projelerinin olduğunun altını çizen Eren, her yaş grubuna erişebildiklerini, 14-24 yaş grubuna da daha iyi ulaşmak için TRT 0’ı planladıklarını belirtti. “Bu yaş grubu ağırlıklı olarak Youtube gibi mecraları tüketiyor. Bunun üzerine çalışmalarımızı yoğunlaştırdık” diyen İbrahim Eren, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Önemli projelerimizden bir tanesi ise oyun işine girmemiz oldu. TRT Çocuk’un oyunları vardı ama onun dışında başka oyunlar da yapıyoruz. Mesela yakında, henüz sözleşmesini imzalamadık ama ‘Alp’ diye bir oyun yapıyoruz. Diriliş Ertuğrul döneminin karakterlerinden esinlenen bir oyun. Barbaros dönemine de çalışıyoruz. Bunlar kamusal fayda olan oyunlar. Mesela çocuklar için eğitici oyunlar yapıyoruz. Onları artıracağız. Bunun dışında TRT Dinle uygulamamız var. Telif hakları ile ilgili olan sözleşmeyi yakın zamanda imzalayıp uygulamanın lansmanını yapacağız. Fakat bizim çok güzel drama tiyatrolarımız ve podcastlerimiz var. TRT Dinle aslında Spotify, Fizy gibi programlara rakip. Uygulamada ayrıca kitaplarımız da var. Oraya yeni kitaplar da ekliyoruz ama güncel popüler kitaplardan ziyade Türk klasiklerini ekliyoruz. Bu arada YSM’de edebiyat uyarlamaları üzerinde bir çalışma yaptı. Ayrıca bir de TRT İzle uygulamamız var. TRT Dinle ve TRT İzle uygulamalarımızın ikisi de büyük projeler. Güncel kanalları ve TRT’nin arşivini bulabileceğiniz bir proje oldu.”

TRT'NİN YOUTUBE KANALI 'TRT 0' YAKINDA YAYINDA!

TRT’nin dijital projeleri hakkında önemli açıklamalarda bulunan Ereni gençler için de bir müjde verdi. Yeni kurulacak kanal ile ilgili gazetecilere bilgi veren Eren, şunları kaydetti:

“TRT 0 adında yeni bir kanal geliyor. TRT 0 bir televizyon kanalı değil, bir YouTube kanalı. Youtube’da fenomen isimlerle programlar yapacağız. Tarih, popüler dünya, müzik, piyanodan klasik Türk enstrümanlarına kadar gençlerin ilgilendiği alanlarda içerikler olacak. Şimdi gençlerin hepsini tek bir zihinmiş gibi düşünmek, Z kuşağı deyip genellemek doğru olmaz. TRT Sıfır’da hem fenomenler olacak hem de popüler olmayanlar da yer alacak. Dijital alandaki bir diğer önemli projemiz ise Netflix gibi bir platform projemiz var. Projemizin konumlandırmasını bitirdik. Şimdi BluTV, Exxen ve Puhu TV gibi platformlar var. TRT olarak ayrı bir şey yapmam, ayrı bir kulvarda yarışmam, farklı olmam lazım. Nasıl konumlanacağız? Önce hedef coğrafyaları belirledik. İçerikleri belirliyoruz. Yaptığımız içeriklerde bir noktada “Özü Sözü İnsan” felsefemizle ilerliyoruz. Yeni kuracağımız bu platformda da çeşitli içeriklerimiz olacak.”

TRT'NİN LİSANSLI ÜRÜNLERİ BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

TRT Market ile lisans sektörüne yeni bir heyecan kattıklarını ve mevcut anlayışları geliştirdiklerini ifade eden Eren, “Sektörün lokomotif firmalarıyla güçlü iş birliklerini hayata geçirdik. Bu iş birlikleri sayesinde hem alt üreticilere destek vermekteyiz. Yurt dışı lisansların yıkıcı etkilerine karşı da kültürel bir bariyer işlevi gören bu iş birlikleri sayesinde milli kültürümüze ait çalışmalar özellikle genç kuşaktan yoğun ilgi görüyor” ifadelerini kullandı.