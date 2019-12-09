Yayın akışı kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamlarının dizi rekabeti ise öne çıkıyor. Çukur, Vuslat, Yasak Elma, Zalim İstanbul ve MasterChef Türkiye dizileri ve yarışma programları reyting için yarışacak. İşte kanalların 9 Aralık Pazartesi yayın akışı ise şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Çukur

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Zalim İstanbul

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Hızlı ve Öfkeli 8

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 Yasak Elma

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20:00 Vuslat

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 MasterChef Türkiye