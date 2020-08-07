Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 7 Ağustos Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

23.30 Pembe Panter 'Yabancı Film'

01.15 Aşk Laftan Anlamaz 'Dizi' (Tekrar)

03.15 Kuaförüm Sensin (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Bay Yanlış 'Dizi'

00.15 Sen Çal Kapımı 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Şevkat Yerimdar 'Dizi' (Tekrar)

05.15 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

06.15 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

20.00 Deli Deli Küpeli 'Türk Filmi'

22.00 Deli Deli Küpeli 'Türk Filmi' (Tekrar)

00.00 Medcezir 'Dizi' (Tekrar)

02.00 Kaçak Gelinler 'Dizi' (Tekrar)

04.00 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)

05.30 Kara Sevda 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber

20.00 Iron Man 'Yabancı Film'

22.30 Rocky 'Yabancı Film'

00.45 Rocky 'Yabancı Film' (Tekrar)

03.00 Siyah Beyaz Aşk 'Dizi' (Tekrar)

05.15 Yabancı Damat 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Hızlı ve Öfkeli 6 'Yabancı Film'

22.45 Bitirim İkili 3 'Yabancı Film'

00.30 Kardeş Payı 'Dizi' (Tekrar)

01.55 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Kanlı Elmas 'Yabancı Film'

22.55 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01.00 Kanlı Elmas 'Yabancı Film' (Tekrar)

03.25 Zaman Matinesi

04.10 Hangimiz Sevmedik 'Dizi' (Tekrar)