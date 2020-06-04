Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 4 Haziran Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

21.30 Herkül: Özgürlük Savaşçısı 'Yabancı Film'

23.30 Herkül: Özgürlük Savaşçısı 'Yabancı Film' (Tekrar)

01.15 İçerde 'Dizi' (Tekrar)

03.30 Kalp Atışı 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.30 Mucize Doktor 'Dizi'

23.30 Şevkat Yerimdar 'Dizi' (Tekrar)

02.00 Zuhal Topal'la Sofrada (Tekrar)

04.00 Temizlik Benim İşim (Tekrar)

05.45 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Kolpaçino Bomba 'Türk Filmi'

22.00 Soğuk Savaş 'Yabancı Film'

00.00 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)

02.00 Çilek Kokusu 'Dizi' (Tekrar)

04.00 Benim Tatlı Yalanım 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber

20.00 Kong: Kafatası Adası 'Yabancı Film'

22.45 Yolsuzlar Çetesi 'Yabancı Film'

00.30 Kong: Kafatası Adası 'Yabancı Film' (Tekrar)

02.30 Yolsuzlar Çetesi 'Yabancı Film' (Tekrar)

04.00 Akasya Durağı 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Doktor Strange 'Yabancı Film'

22.15 Hayat 'Yabancı Film'

00.15 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

01.30 Esra Erol'da (Tekrar)

04.10 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Ev Yapımı 'Dizi'

22.30 Soru Küpü

00.00 Yeni hayat 'Türk Filmi'

02.05 Ege'nin Hamsisi 'Dizi' (Tekrar)

03.35 Zinde Kal

04.30 Dert Ortağı