30 MART 2020
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Yayın akışı 30 Mart 2020 Pazartesi! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX yayın akışında ne var?

TV yayın akışı 30 Mart 2020 Pazartesi yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Sefirin Kızı, Ya İstiklal Ya Ölüm, Yasak Elma yeni bölümleriyle televizyonlarda olacak. Çukur'un ise bu hafta da yeni bölümü yayınlanmıyor. Diğer kanallarda ise yarışma programları ve sinema filmleri yer alacak. İşte Pazartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX yayın akışı

30.03.2020 - 14:37 | Güncelleme: ABONE OL
yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları Sefirin Kızı, Ya İstiklal Ya Ölüm ekranlara gelecek. Yasak Elma'nın ise şu an durumu belirsiz. Çukur ise koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verdi ve bu hafta Çukur yeni bölüm ekranlarda olmayacak. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 30 Mart 2020 Pazar yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18:45 Show Ana Haber
20:00 Aile Arasında

FOX TV YAYIN AKIŞI

19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
20:15 Yasak Elma

STAR TV YAYIN AKIŞI

18:30 Star Gaber
20:00 Sefirin Kızı

KANAL D YAYIN AKIŞI

19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber
20:00 Bebek Geliyorum Demez


ATV YAYIN AKIŞI

19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Ya İstiklal Ya Ölüm
23:15 Ahlat Ağacı


TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 Yemekteyiz
20:00 Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler

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