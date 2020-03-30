Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları Sefirin Kızı, Ya İstiklal Ya Ölüm ekranlara gelecek. Yasak Elma'nın ise şu an durumu belirsiz. Çukur ise koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verdi ve bu hafta Çukur yeni bölüm ekranlarda olmayacak. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 30 Mart 2020 Pazar yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aile Arasında

FOX TV YAYIN AKIŞI

19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

20:15 Yasak Elma

STAR TV YAYIN AKIŞI

18:30 Star Gaber

20:00 Sefirin Kızı

KANAL D YAYIN AKIŞI

19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber

20:00 Bebek Geliyorum Demez



ATV YAYIN AKIŞI

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Ya İstiklal Ya Ölüm

23:15 Ahlat Ağacı



TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 Yemekteyiz

20:00 Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler