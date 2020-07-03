Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 3 Temmuz Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Recep İvedik

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Büyük Oyun

23:30 Medcezir

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Güldür Güldür

23:15 Kapıcılar Kralı

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Yok Artık

22:00 Kardeş Payı

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 Bay Yanlış

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19:55 Doğrusu Ne?