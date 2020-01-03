Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları normalde kuruluş Arka Sokaklar, Ferhat ile Şirin, Hercai ve Jet Sosyete yeni bölümüyle ekranlara geliyordu. Ama bu hafta dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayacak. Sadece TRT 1'de Payitaht Abdülhamid dizisi var. Show TV, Kanal D, ATV, FOX, Star TV 3 Ocak 2020 Cuma yayın akışı ise şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)

23.45 11 Eylül (yabancı sinema)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Sefirin Kızı (tekrar)

23.15 Öfke (yabancı Sinema)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Tarzan Efsanesi (yabancı sinema)

22.15 Hekimoğlu (tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

20.00 Şansımı Seveyim (yerli sinema)

21.55 Karayip Korsanları 3: Dünyanın Sonu (yabancı sinema)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber

20.00 Türk İşi Dondurma (yerli sinema)

22.45 Hababam Sınıfı Askerde (yerli sinema)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

18.50 TRT 1 Ana Haber

19.50 Payitaht "Abdülhamid" (tekrar)

22.50 Pelin Çift ile Gündem Ötesi (program)

TV8 YAYIN AKIŞI

16.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz (yeni bölüm)

20.00 Bir Baba Hindu (yerli sinema)

22.30 MasterChef Türkiye (tekrar)