Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar içina araştırılıyor. Pazar akşamı Survivor yarışması ekranlara gelecek. Gel Dese Aşk, Güvercin, Savaşçı, Şampiyon dizileri koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verdi. Peki, bu akşam hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 3 Mayıs 2020 Pazar yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI



20:00 Neşeli Günler

22:15 Mavi Boncuk

23:45 Buz Depremi

FOX TV YAYIN AKIŞI

19:00 Gülbin Tosun

20:00 Bizim İçin Şampiyon

22:45 Çalgı Çengi

STAR TV YAYIN AKIŞI

18:45 Star Haber

20:00 Güzel Köylü

KANAL D YAYIN AKIŞI

19:00 Kanal D Haber

20:00 Kung Fu Panda 2

22:00 Çok Güzel Hareketler 2



ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Nihat Hatipoğlu

21:00 Hayalet Avcıları

23:15 Babam

TRT 1 YAYIN AKIŞI

21:45 Dengi Dengine

23:20 Mesnevi Hikayeler

23:45 Kuşlarla Yolculuk

TV8 YAYIN AKIŞI

14:15 Survivor Ünlüler-Gönüllüler

17:15 Survivor Panorama Haftasonu

20:00 Survivor Ünlüler- Gönüllüler