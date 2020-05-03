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Yayın akışı 3 Mayıs 2020 Pazar! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışında ne var?

V yayın akışı 3 Mayıs 2020 Pazar yeni bugün için araştırılıyor. Bu akşam sadece Survivor yarışması yeni bölümü ile ekranlarda olacak. İşte, Pazar Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX yayın akışı

03.05.2020 - 16:07 | Güncelleme: ABONE OL
yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar içina araştırılıyor. Pazar akşamı Survivor yarışması ekranlara gelecek. Gel Dese Aşk, Güvercin, Savaşçı, Şampiyon dizileri koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verdi. Peki, bu akşam hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 3 Mayıs 2020 Pazar yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI


20:00 Neşeli Günler
22:15 Mavi Boncuk
23:45 Buz Depremi

FOX TV YAYIN AKIŞI

19:00 Gülbin Tosun
20:00 Bizim İçin Şampiyon
22:45 Çalgı Çengi

STAR TV YAYIN AKIŞI

18:45 Star Haber
20:00 Güzel Köylü

KANAL D YAYIN AKIŞI

19:00 Kanal D Haber
20:00 Kung Fu Panda 2
22:00 Çok Güzel Hareketler 2

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Nihat Hatipoğlu
21:00 Hayalet Avcıları
23:15 Babam

TRT 1 YAYIN AKIŞI

21:45 Dengi Dengine
23:20 Mesnevi Hikayeler
23:45 Kuşlarla Yolculuk

TV8 YAYIN AKIŞI

14:15 Survivor Ünlüler-Gönüllüler
17:15 Survivor Panorama Haftasonu
20:00 Survivor Ünlüler- Gönüllüler

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