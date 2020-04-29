Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları Benim Adım Melek, Doğduğun Ev Kaderindir, Jet Sosyete, Kuruluş Osman ve Öğretmen ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 29 Nisan 2020 Çarşamba yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Salak Milyoner (yerli film)

21.45 Güldür Güldür Show (tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber

20.30 Biz Size Döneriz (yerli film)

22.45 Olmaz Böyle Şey (yerli film)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Arkadaşım Hoşgeldin (tekrar)

22.45 Arkadaşım Hoşgeldin (tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.15 Eyvah Eyvah (yerli film)

22.30 Eyvah Eyvah (yerli film)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

19.45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru

20.00 Kuruluş Osman (yeni bölüm)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

18.00 TRT 1 Ana Haber

18.30 Mesnevi'den Hikayeler

19.00 Kuşlara Yolculuk

19.30 Ramazan Sevinci

20.05 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

21.40 3'Te 3 Tarih

TV8 YAYIN AKIŞI

16.15 Survivor Panorama (Canlı)

20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)

00.15 Survivor Ekstra (Canlı)