Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 27 Haziran Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

23.45 İçimdeki Canavar 'Yabancı Film'

01.45 İçimdeki Canavar 'Yabancı Film' (Tekrar)

04.00 Aşk Laftan Anlamaz 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Benimle Söyle

21.00 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)

03.30 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

05.45 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Sarışın Bomba 'Yabancı Film'

22.15 Bir Demet Tiyatro (Tekrar)

00.30 Çember: Evimdeki Yabancılar 'Tv Sineması'

02.15 Yüksesk Sosyete 'Dizi' (Tekrar)

04.00 Dolunay 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber

20.00 Dokunmayın Şabanıma 'Türk Filmi'

21.45 İntikam: Bir Aşk Hikayesi 'Yabancı Film'

23.45 Çok Akustik

01.30 Çok Akustik (Tekrar)

02.45 İntikam: Bir Aşk Hikayesi 'Yabancı Film' (Tekrar)

04.15 Müzik Arası

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kim Milyoner Olmak İster

21.00 Kim Milyoner Olmak İster

00.20 Seni Seven Ölsün 'Türk Filmi'

04.50 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber

20.00 Kalk Gidelim 'Dizi'

23.45 Filinta 'Dizi'

03.25 Yeditepe İstanbul 'Dizi' (Tekrar