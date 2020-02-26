Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları Benim Adım Melek, Doğduğun Ev Kaderindir, Kuruluş Osman ve Zemheri yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 26 Şubat Çarşamba yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Zemheri

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 Yaparsın Aşkım

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Jet Sosyete

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Hekimoğlu

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Kuruluş Osman

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20:00 Benim Adım Melek

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir